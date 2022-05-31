В своем инстаграме девушка похвасталась эффектными фото и видео из Канн. Кроме того, показала селфи с Робертом де Ниро и сделала эмоциональное сообщение.

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Данная Оханская в Каннах познакомилась с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро

На Каннском кинофестивале Дана Оханская встретила своих любимых актеров мира кино. В своих сородичах звезда показала также Леонардо ди Каприо, который ни с кем не фотографируется. Впрочем, легендарный актер из "Титаника" сделал участнице шоу "Холостяк" комплимент, который ее изрядно поразил.

В инстаграме Дана Оханская написала, что никогда бы не подумала, что сможет быть на одной вечеринке с такими легендами кино как Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро. А тем более, что сможет даже выразить им свое восхищение.

Сказала обоим, что они great actors. Ди Каприо известен тем, что ни с кем не фотографируется на вечеринках, и услышать ответ You are great, baby довело меня до слез счастья.

Воспоминание на всю жизнь. Эмоция на всю жизнь,

– поделилась она.

Лучшие фильмы Даны Оханской из де Ниро и ди Каприо

Кроме того, звезда обратилась к подписчикам и спросила, какие фильмы из Лео и Де Ниро их любимы. А также Дана назвала свои любимые фильмы. Она обожает все части триквела "Знакомство с родителями" и "Не смотрите вверх".

Отметим, "Знакомство с родителями" (2000 год) – это кинокомедия режиссера Джея Роуча с Робертом де Ниро в главной роли. По сюжету влюбленная пара собирается жениться, перед свадьбой познакомиться с родителями и произвести на них хорошее впечатление. Следующими фильмами, рассказывающими похожую историю являются "Знакомство с Факерами" (2004 год) и "Маленькие Факеры" (2010 год).

В декабре 2021 года Netflix поразил премьерой комедийной политической сатиры из Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип "Не смотрите вверх". Интересно, что Леонардо Ди Каприо в этом фильме появился в необычном для себя образе: с волнистыми волосами, бородой и очками.

По сюжету два астронома, которых сыграли Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, в ходе исследования поняли, что к Земле приближается комета, которая может уничтожить планету. Они как только могут пытаются предупредить об опасности, однако над учеными лишь смеются, более того, пытаются их арестовать в связи с распространением, казалось бы, ложной информации. Однако герои не сдаются.

Любопытно. О реакции украинцев на этот фильм читайте в нашем материале.

"Не смотрите вверх" 2021: смотрите трейлер

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Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо поддержали Украину

Роберт де Ниро

В марте Роберт де Ниро поддержал украинцев и призвал противостоять российской агрессии. Свою позицию озвучил перед студентами Кембриджского университета. "В мире творятся определенные вещи, и если у вас есть голос, и вы видите, что происходит, вы имеете право что-либо сказать об этом. Вы должны", – ответил актер студенту университета.

Де Ниро отметил, что здесь говорится не только о демократии, но и о том, чтобы говорить правду: "Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, так неправильно".

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо также в марте на своей странице в инстаграме обнародовал фотографии жертв войны в Украине и призвал всех небезразличных помогать украинцам.

Жертвы войны в Украине потеряли все: от своих близких к основным материалам для выживания. Гуманитарные организации, такие как @SavetheChildren @careorg @IRC и @refugees, работают на местах, посвящая свой персонал и ресурсы для поддержки семей и невинных людей,

– сказал Ди Каприо.

В своем сообщении актер оставил ссылку на благотворительные организации, поддерживающие Украину.