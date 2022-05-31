У своєму інстаграмі дівчина похизувалася ефектними фото та відео з Канн. Окрім того, показала селфі з Робертом де Ніро та зробила емоційний допис.

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Дана Оханська в Каннах познайомилася з Леонардо ді Капріо та Робертом де Ніро

На Каннському кінофестивалі Дана Оханська зустріла своїх улюблених акторів світу кіно. У своїх сторіс зірка показала також Леонардо ді Капріо, який принагідно ні з ким не фотографується. Втім легендарний актор з "Титаніка" зробив учасниці шоу "Холостяк" комплімент, який її неабияк вразив.

В інстаграмі Дана Оханська написала, що ніколи б не подумала, що матиме можливість бути на одній вечірці з такими легендами кіно як Леонардо ді Капріо та Роберт де Ніро. А тим паче, що матиме можливість навіть висловити їм своє захоплення.

Сказала обом, що вони great actors. Ді Капріо відомий тим, що ні з ким не фотографується на вечірках, та почути у відповідь You are great, baby довело мене до сліз щастя.

Спогад на все життя. Емоція на все життя,

– поділилася вона.

Найкращі фільми Дани Оханської з де Ніро та ді Капріо

Крім цього, зірка звернулася до підписників і запитала, які фільми з Лео та Де Ніро їхні улюблені. А також Дана назвала свої улюблені стрічки. Вона обожнює всі частини триквелу "Знайомство з батьками" та "Не дивіться вгору".

Зазначимо, "Знайомство з батьками" (2000 рік) – це кінокомедія режисера Джея Роуча з Робертом де Ніро у головній ролі. За сюжетом закохана пара збирається одружитися, перед весіллям познайомитися з батьками та справити на них добре враження. Наступними фільмами, які розповідають схожу історію є "Знайомство з Факерами" (2004 рік) і "Маленькі Факери" (2010 рік).

У грудні 2021 року Netflix неабияк вразив прем’єрою комедійної політичної сатири з Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп "Не дивіться вгору". Цікаво, що Леонардо Ді Капріо у цьому фільмі з’явився у незвичайному для себе образі: з хвилястим волоссям, бородою й окулярах.

За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміли, що до Землі наближається комета, яка може знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням, начебто, неправдивої інформації. Однак герої не здаються.

Цікаво. Про реакцію українців на цей фільм, читайте у нашому матеріалі.

"Не дивіться вгору" 2021: дивіться трейлер

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Роберт де Ніро та Леонардо ді Капріо підтримали Україну

Роберт де Ніро

У березні Роберт де Ніро підтримав українців та закликав протистояти російській агресії. Свою позицію він озвучив перед студентами Кембриджського університету. "У світі діються певні речі, і якщо у вас є голос, і ви бачите, що відбувається, ви маєте право щось сказати про це. Ви повинні", – відповів актор студенту університету.

Де Ніро зазначив, тут мовиться не лише про демократію, а й про те, щоб говорити правду: "Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні встати й сказати: "Так не можна, так неправильно".

Леонардо ді Капріо

Леонардо ді Капріо також у березні на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднив світлини жертв війни в Україні та закликав всіх небайдужих допомагати українцям.

Жертви війни в Україні втратили все: від своїх близьких до основних матеріалів для виживання. Гуманітарні організації, такі як @SavetheChildren @careorg @IRC і @refugees, працюють на місцях, присвячуючи свій персонал і ресурси для підтримки сімей і невинних людей,

– сказав Ді Капріо.

У своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну.