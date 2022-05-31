Телеканал Суспільне Культура готує документальний фільм про переможців Євробачення-2022, музичний гурт "Kalush Orchestra". Авторкою ідеї та продюсеркою стрічки є Юлія Дичук.

"Я хотіла дізнатися про кожного з цих надзвичайних хлопців, подивитися, в яких умовах вони росли, спитати, про що мріяли у дитинстві", — розповідає Юлія Дичук.

Режисером фільму став Владислав Васильченко, знаний фільмами про життя військових на Донбасі. Одна з його нещодавніх робіт — фільм "Вертеп", про святкування різдвяних свят на війні.

Відеографка — Олена Зашко. Знята за її участю стрічка "Майдан. Шість літер нашої свободи" посів друге місце у категорії «Документальний фільм» на конкурсі телефестивалю "Серце Європи" у Варшаві.

Вихід фільму запланований на початок літа 2022 року. Розкриємо перші деталі зйомок.

Про мету картини

По-перше, фільм Суспільного про Kalush Orchestra тотожний одній з цілей музикантів, озвучених на пісенному конкурсі Євробачення, — показати важливість збереження національної культури. Тільки тепер цей меседж спрямований виключно на українців, поглиблена інформація про український гурт має стати для глядача одним з інструментів віднайдення власної ідентичності.

"Хто нам зараз диктує музичні тренди?! Американські зірки. А нам хочеться, щоб Україна вийшла на такий рівень, щоб українську культуру та музику слухали і говорили “круто”, щоб навіть співати українською теж було круто. Бачите, як співають приспів “Стефанії”, це доводить, що не обов‘язково писати англійською", — зазначив під час зйомок один з учасників гурту Тимофій Музичук.

За словами Юлії Дичук, на глядачів чекає глибоке занурення в українську етніку та фольклор, зокрема покажуть такі музичні інструменти, про які глядач навряд чи знав раніше.

Крім ідентичності музики знімальна команда розкриє ще й ідентичність самих музикантів: покаже де, у яких сім'ях і в якому оточенні росли та розвивалися майбутні тріумфатори Євробачення-2022.

Про виклики на зйомках

Команді довелося працювати в надшвидкому темпі. Хронологічно зйомки відбувалися між поверненням з Турина та від’їздом у тур Європою. Географічно — у трьох областях: Волинській, Івано-Франківській та Львівській.

"Ми хотіли встигнути зняти живі емоції відразу після повернення хлопців з перемогою на Євробаченні", — розповідає відеографка фільму Олена Зашко.

"Я дуже вдячна родинам за те, що пустили у своє життя. Адже це дуже особисті та інтимні моменти. Ми познайомилися з їхніми батьками та рідними, разом обідали та вечеряли", — ділиться Зашко.

Фільм про Kalush Orchestra на Суспільному буде одночасно і фільмом-портретом, і фільмом-проблемним нарисом, він відповість на питання: як це — брати участь у мирному конкурсі й перемагати, коли у твоїй країні триває війна.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra переміг у пісенному конкурсі Євробачення-2022, що відбувся 14 травня в арені Pala Olimpico італійського міста Турин. Телеглядачі віддали Україні 439 балів, а журі — 192 бали, у сумі гурт отримав 631 бал. Друге місце посіла Велика Британія, третє — Швеція. Національне журі Польщі, Молдови, Латвії, Румунії, Литви віддали Україні по 12 балів.