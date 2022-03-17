О первой мусульманке в киновселенной Marvel: что показали в трейлере мини-сериала "Мисс Марвел"
Источник:ютуб Marvel Entertainmentс
Студия Disney+ показала первый трейлер мини-сериала "Мисс Марвел" и назвала дату премьеры. Первые эпизоды нового шоу появятся 8 июня 2022 – надеемся, что к этому времени наши защитники выгонят всех орков из Украины.
Сериал "Мисс Марвел": что известно
Всего будет 6 серий сериала. Шоуранершей проекта стала Биша К. Али, ранее работавшая над сериалами "Локи" и "Половое воспитание".
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Актерский состав
Главную роль сыграет Иман Веллан. Это пакистанско-канадская актриса из Маркхема, Онтарио. Ее участие в шоу "Мисс Марвел" станет дебютом на экране. А вот в киновселенной Marvel впервые появится героиня-мусульманка, которая получит суперспособность.
В сериале также снялись:
- Саагар Шейх;
- Мохан Капур;
- Зенобия Шрофф;
- Мэтью Линц;
- Арамис Найт.
Шоуранершей проекта стала Биша К. Али, ранее работавшая над сериалами "Локи" и "Половое воспитание".
Что показали в трейлере
В ролике мы видим, что 16-летняя мусульманка Камала Хан является большой поклонницей Капитана Марвела. Как все подростки, девушка искала свое место в этом большом мире, пока не получила суперсилу как герои, которыми она искренне восхищалась.
Стоит заметить, что за двое первых суток ролик просмотрели уже более 12 миллионов человек.
"Мисс Марвел" 2022: смотрите трейлер