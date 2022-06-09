О приквеле "Джона Вика" и войне в Украине: интервью с голливудской актрисой Мариной Мазепой

Марина Мазепа, голливудская актриса из Украины, с начала войны морально и финансово поддерживает украинцев. Как звезда переживает войну, какова ее роль в приквеле "Джона Вика", и является ли Марина родственницей гетмана Ивана Мазепы – читайте дальше.

Нам удалось связаться с Мариной по видеосвязи. В рамках проекта "Интервью 24" актриса поделилась, что первый день войны стал для нее абсолютным шоком, как и для всех украинцев. Ей тяжело было сконцентрироваться на работе, но большая поддержка коллег и любимого ей очень помогла. Чрезвычайная любовь к Украине и украинской культуре не оставила звезду равнодушной.

Читайте предыдущее интервью Нас не уничтожить, – интервью с авторами фильма "Памфир" о Каннах и уникальности украинцев

Она ежедневно делится со своей 340-тысячной англоязычной аудиторией тем, что происходит в Украине, рассказывает обо всех зверствах, которые делает "вторая армия мира" с украинцами. Марина считает, что украинцы – очень светлая, умная и сильная нация, которая обязательно победит. Она верит, что Путин со своим народом понесет серьезную ответственность, еще и "заплатит сверху" за содеянное.

В футболках и тощие с надписями "Hello. I am Ukrainian" и "Русский военный корабль иди на х*й" звезда гуляет по улицам Лос-Анджелеса и привлекает внимание прохожих. В свободное время она готовит блюда украинской кухни и угощает голливудских актеров. А на съемках приквела "Джона Вика" Марина общалась с оскароносным Мэлом Гибсоном. Актер разговаривал с ней и интересовался, как дела у ее родных, не уехавших из Украины, когда началась жестокая война.

Интересно, что Марина Мазепа может быть правнучкой гетмана Ивана Мазепы. Об этом ей рассказывал отец, а впоследствии звезда стремится обратиться в архивы, чтобы убедиться в этом окончательно. Обо всем этом и даже больше – читайте в нашем разговоре с голливудской актрисой.

Интервью с Мариной Мазепой, голливудской актрисой из Конотопа

Как Марина Мазепа отреагировала на войну

Марина Мазепа – украинка из Конотопа, которая уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. В свои 25 Марина Мазепа снялась в нескольких крупных проектах: "Нечестивый", "Воплощение зла" и "Обитель Зла: Поздравляем в Раккун-Сити". Сейчас работает над приквелом "Джон Вика" – сериалом "Континенталь". Кроме этого, звезда является эксовременницей телешоу "Танцуют все".

Привет, Марина. Расскажите, где вы и как сейчас себя чувствуете.

Я сейчас в Будапеште, мы заканчиваем съемки приквела "Джон Вика". Как я себя чувствую? Ну да, как все, наверное. Те самые первые шок, страх и тревога уже прошли, потому что ко всему привыкаешь, к сожалению. Все украинцы, моя семья и друзья тоже.

Съемки стали, вероятно, настоящим испытанием. Какие нагрузки пришлось вам пережить с началом войны в Украине?

Начало войны было очень тяжелым для меня, я была шокирована. Я потерялась во времени и пространстве. Я не знала, как помочь. У меня были такие мысли: "Что мне делать? Куда идти? Как спасти своих друзей, семью, Украину?". Я чувствовала вину. Я не могла работать, было очень тяжело сконцентрироваться на работе. Я совсем не спала и целыми днями сидела в инстаграме, следила за новостями и пыталась все это перевести на английский язык.

Я доносила это (зверства россиян, – 24 канал) до всего мира, потому что я осознавала, как украинцам тяжело. Это была моя ответственность. Будучи публичным человеком и имея множество подписчиков, мне важно было распространять информацию.

Я делилась настоящими событиями, происходившими в Украине, интервьюировала украинцев. Все это было по-английски, я пыталась распространить информацию и это, прежде всего, было моей работой номер один. Все остальное отошло на второй план.

Где-то в течение двух месяцев я, о Боже, реально эмоционально была просто так выжата! Наверное, как и все. Но еще плюс чувствовала ответственность на своих плечах.



Марина Мазепа поддерживает Украину / Фото с инстаграма актрисы

Я заметила, что с первого дня войны вы начали многое писать о войне. Мы благодарны вам за это. Ведь очень важно, чтобы звезды с таким количеством подписчиков напоминали миру, что война продолжается, что ничего не завершилось. Мы в Украине тоже делаем все, что нужно для этого.

Да, ничего не завершается. К сожалению, люди думают, что ситуация уже намного проще, но это не так. Просто все немного утихло, даже world voices (голоса мира – 24 канал). Но ничего не завершилось.

Я просто не могу представить, как сейчас наши ребята сидят в окопах, живут там и отдают свои жизни за то, что мы сейчас с вами разговариваем.

Как вас поддержал любимый Тед?

Он меня очень сильно поддержал эмоционально. Он все понимает и видит, через что я прохожу. Он поддерживал морально и мою семью, хотя они не говорят по-английски и донейтами Украину.

Тед является важным человеком в Америке и имеет друзей. И самое важное было то, что он не молчал, а сразу призвал американцев жертвовать средства и сообщал о том, что происходит в Украине.

Он доносил, что нужно сознавать. Это была очень большая поддержка с его стороны и я благодарна, потому что это только укрепило наши отношения, сделало их сильнее.



Марина Мазепа с любимым Тедом / Фото из инстаграма актрисы

О родственниках в Украине и общение с украинцами

Как чувствует сейчас ваша семья в Конотопе? Они смогли уехать или остались в Украине?

В Украине сейчас бабушка, папа и дедушка, вернувшийся из Одессы. Он на протяжении 3-х месяцев войны был в Одессе с моими дядей, тетей и двоюродным братом. Сейчас он вернулся в Конотоп. И вообще – многие друзья остались в Украине, все мое детство, учителя.

Моя бабушка отказывалась уезжать, равно как и мой дедушка. Мой папа тоже отказался, как только началась война. Он, как и все мы, защищает Украину, как может.

Вы недавно общались с отцом? Что рассказывают ваши друзья, видевшие войну?

Да, общались. В начале войны вообще не было связи. Первые три дня я очень переживала, потому что думала, что что-то произошло. Я вообще не спала. Но потом выяснилось, что он не выходил на связь, потому что его просто не было. Мой отец живет отдельно от бабушки.

Я недавно также общалась еще с одной девушкой из Ирпеня, выехавшей еще до боев там. Вот она рассказывала, как до сих пор не может связаться с родными. Это очень страшно. Я просто не могу вообразить, как наши украинцы держатся. А если они все еще рассыпаны сейчас по Европе, по всему миру!

Я сейчас так горжусь нашей нацией, что она так сильна и продолжает расцветать даже тогда, когда люди временно не могут жить на территории Украины.

Возможно, вы знаете мою подругу Зоряну Гац. Она работала визажистом на телеканале "Рада", когда началась война. На третий день войны она возвращалась домой с работы и была подстрелена. Тогда она получила ранение в ногу. Зоряна 3 дня провела в подземелье, в больнице.

Позже смогла уехать в Ужгород, там переждала, чтобы нога немного зажила, и тогда приехала в Будапешт. Она уже третий месяц живет со мной. Поэтому я прекрасно понимаю, когда вы говорите об украинцах, которые уехали и оставили свою работу, семьи, всю жизнь позади и должны думать, что делать дальше.

Марина Мазепа с Зоряной Гац: слушайте историю визажистки из Украины

Я виделась со своими подругами из Украины, которые сейчас живут в Европе. Они говорят, что очень хотят вернуться в Украину, что не видят своего будущего нигде, кроме Украины, но пока не знают, когда и как вернутся.

Но некоторые из них буквально неделю назад решили вернуться в Украину, потому что не смогли больше терпеть. Они поехали проверить, какова ситуация, что происходит с домом, все ли живые, или ничего не украли.

Я очень много смотрю интервью, слушаю людей из Донбасса, солдат, которые просто с передовой рассказывают обо всех происходящих там ужасах. И я слышала много раз, что просто таких зверств, как сейчас, в истории никогда не было. Я о том, что россияне делают с украинским народом.

Марина Мазепа – вероятно, правнучка Ивана Мазепы

Вот в одном интервью вы признались, что, возможно, родственница гетмана Ивана Мазепы. Это уникальная информация и история. Скажите, как вы это узнали?

Когда я говорила со своим отцом, то я его спросила: "Скажи, как об этом (происхождение фамилии – 24 канал) можно узнать больше?". Хотя отец раньше мне говорил, что это действительно возможно.

Вообще мой и моего отца дедушки, они из Батурина. То есть оттуда, где находился Мазепа.

И отец моего дедушки погиб в 1941 году на войне. Многие детали потерялись, но я точно знаю, что у моего папы есть еще два двоюродных брата, о которых он не знал, но сейчас пытается найти с ними связь.

Что интересно, моего дедушку звали Иван – Иван Мазепа. И мама его говорила, что его назвали в честь прапращура. То есть, наверное, Иван Мазепа.

Исследовали ли вы этот вопрос в каких-нибудь архивах?

Как только у меня будет какая возможность копать глубже, я с большим удовольствием узнала бы правду. Но какая бы эта правда ни была, я горжусь этой фамилией.

Меня также спрашивали: "А если ты выйдешь замуж, ты будешь менять фамилию?" Я сказала: "Нет, никогда не буду".

О съемках "Джона Вика" и разговорах с Меллом Гибсоном

Вернемся к разговору о съемках сериала Континенталь. Расскажите больше о своей героине.

Я играю Гретель. Если вы помните историю Джона Вика, есть хорошая и плохая сторона. Собственно, я исполняю роль профессиональной убийцы, мой босс – Мэл Гибсон. По сюжету у меня есть брат Гензель. Нас и назвали так интересно – Гензель и Гретель (как героев сказки братьев Гримм "Гензель и Гретель", – 24 канал).

У нас будет три больших эпизода, то есть фильм по фильму. Один эпизод будет длиться около 90 минут. Это полный очень профессиональный экшн. У нас было очень много времени, чтобы потренироваться. И мы смогли придумать, что сможет удивить весь мир.

Я только что заняла свои последние бои, скажем так. Такие сцены с боями были впервые в моей жизни.

Я бы сказала, что я очень горжусь собой, потому что я переступила из-за своих страхов, из-за какой-то неуверенности и стала еще сильнее и увереннее.

Поэтому я сейчас ищу что-то для себя. Я надеюсь на что-то большее, на еще более интересные проекты. Я очень надеюсь, что выйду на новый уровень и буду с гордостью говорить о том, что я украинка. Я всегда буду подчеркивать, какая Украина цветущая, богатая и талантливая.

" Интервью 24 " – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.

Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Разговаривали ли вы с Мэлом Гибсоном о войне?

Мел Гибсон приезжал на две недели снять все свои сцены и уехал дальше. Его как раз не было в тот момент, когда началась война. Он приезжал раньше марта и вот в апреле.

Однако он знает, что я украинка, он просто подходил и говорил: "Я надеюсь, что с твоей семьей и с тобой все в порядке". Он был очень участлив ко всей ситуации. Мэл просто спрашивал, как дела, все ли мои близкие живы и как я держусь. И я ему отвечала, что уж лучше.

Все на проекте очень помогают – как Марину поддержали коллеги

Все на проекте очень сочувствуют. И очень помогали. Как только началась война, весь мой продакшн, все мои актеры и директора присылали смс со словами: "Всем, чем нужно, мы поможем, только скажи, что сделать".

Каждый из моей команды собирал деньги для Украины. Все жертвовали, уносили еду, одежду отправляли за границу и помогали транспортом. Продакшн давал машины, мы их вывозили, привозили сюда, переводили информацию по английскому языку.

Итак, все актеры очень поддержали и морально, и финансово. Как и все мои друзья, они были рядом со мной. Мы вместе ходили на митинги.

"Я всегда стараюсь распространять украинские традиции"

Вы уже вспоминали Зоряну. Видела, что у вас был такой непринужденный украинский вечер, когда вы вместе готовили сырники. Часто ли вы в Лос-Анджелесе готовите блюда украинской кухни?

Я всегда стараюсь распространять украинские традиции, показываю нашу культуру миру. Однажды мы сделали такой бранч (в США и Европе это прием пищи между 11 и 16 часами, – 24 канал). Мы приготовили сырники и некоторые украинские блюда. К нам тогда пришли многие актеры.

Для просмотра фото и видео пролистайте вправо:

В другой раз, на мой День рождения, мы ходили в украинский ресторан. И я чувствовала себя действительно счастливой, что смогла показать коллегам украинскую кухню. Некоторые люди впервые ели борщ и пробовали паляницю (Улыбается). Я им тоже рассказывала истории, связанные с паляницею, и что это значит.

А украинская Пасха... На Пасху мы накупили куличей и ходили в церковь, я рассказывала друзьям, как это все происходит.

Я помню, как вы писали, что обожаете вкус бабушкиного кулича. Чем она особенная?

Все говорят, что у них кулич самый вкусный, но, если они попробуют кулич моей бабушки! И я печу такой же кулич, мне бабушка дала рецепт. Просто в этом году я не смогла, но, о Боже, как же я хочу попробовать кулич моей бабушки!

Для меня это такой шок, что я в этом году не смогла попробовать его.

Украина – это уже бренд. Спасибо, что вы пытаетесь каждый раз сообщать мировую об Украине. В частности, дополняете свой образ сине-желтыми цветами и носите одежду с символическими надписями для украинцев. Как реагируют прохожие?

Я, кстати, всем своим привезла много футболок с украинскими надписями. У моего парня их уже наверняка 5 (улыбается).

"Hello, I am Ukrainian". У меня таких футболок три или четыре. И я их не снимаю (улыбается). Когда я выхожу в них, чувствую большое уважение от людей, иногда удивление, какое-то волнение, часто люди сочувствуют.

Но это не плохое соболезнование, это делает меня только гордой за то, что я украинка, что я голос Украины, я лицо Украины, я вдохновение Украины, я традиция Украины и я – все. Каждый украинец, сейчас в Европе, он несет Украину за собой. Каждый из нас представляет Украину.

Марина Мазепа рассказывает о том, насколько силен дух украинского народа: смотрите видео

О поддержке Мазепы в Лос-Анджелесе

Поддерживаете ли вы связь с другими голливудскими актрисами, также родом из Украины – Иванной Сахно, Верой Фармигой? Делились ли вы сопереживаниями?

Я почти все время была в Будапеште, я не общалась. Когда я приехала в Лос-Анджелес, а у меня там было всего две недели, то у меня не было времени.

Вы тогда выкладывали сторис с митинга в Лос-Анджелесе. Расскажите подробнее о ваших шагах в этой борьбе и помощи для Украины.

Да, когда я приехала в Лос-Анджелес, у меня было много спичей, меня приглашали на фестивали, на выставки, где я просто говорила за Украину.

Там я решила сделать тоже свой Amazon link. Потому что когда я делала все эти спичи, я призывала людей жертвовать и говорила, что нам сейчас нужна помощь. Я говорила, если вы можете вынести что-нибудь из этого спича, пусть это будет ваша искренняя благодарность и помощь.

На Amazon.link я забросила все вещи, которые сейчас нужны людям из Украины, с которыми я общаюсь и очень хорошо знаю. И также у меня был PayPal – аккаунт, куда люди тоже бросали деньги. Моя команда отправляла все эти пожертвования в Украину.

Марина Мазепа на митинге выкрикивает: "Путин – ху*йло", "Русский военный корабль иди на х*й": смотрите видео

"Я постоянно интересуюсь историей": Мазепа об украинской идентичности

Когда началась война, многие украинцы начали углубляться в историю, искать ресурсы, где можно узнать о борьбе украинского народа за право быть свободными. Мы пытались понять свою идентичность, а также то, почему так важно говорить на украинском языке. Чувствовали ли вы, что вам нужно больше знать о самой себе как украинке?

Да, конечно. Я постоянно интересуюсь историей и мне мама даже бросает разные ссылки на ресурсы. Это очень полезно.

Все великие историки сейчас подробнее рассказывают обо всем этом (украинской самобытности, – 24 канал). Кто сказал, что Украина – это Россия? Киевская Русь началась с Киева. Россия – это вообще… – где она и когда она возникла? Вся наша история вышла из Киева. И почему Путин решил, что Киев – это Россия? И что мы не имеем права быть украинцами или говорить на украинском языке? Пффф…

Весь украинский народ опомнился сейчас. И даже я очень хочу узнать правду о своей фамилии! Я вообще думаю, что все должны знать нашу историю. Без истории нет будущего. Сейчас эта фраза отражается в каждом сердце украинского человека.

Украинцы очень искренние и настоящие. Мой парень, когда мы только начали встречаться, говорил, что украинские девушки очень отличаются от русских. Даже если мы внешне выглядим похоже, потому что мы славяне, но по характеру мы гораздо нежнее, сочувственнее, сообразительнее и умнее.

Марина исполняет Гимн Украины: смотрите видео

"Смелость – это в нашем ДНК, Украина": актриса обратилась к украинцам

Чтобы вы сказали сейчас каждому украинцу?

Смелость – это в нашей ДНК, Украина. Мы смелы, мы победим. Мы столько пережили уже в этой истории! И это еще одно испытание для нас и мы победим, потому что мы стали еще более сильной нацией.

Я хочу, чтобы мы сейчас держались как можно, потому что многие украинцы разъезжались по всей Европе, по всему миру. Но настолько все горды, что они украинцы! И они остаются ими. Они не забывают о своей Родине. Они все хотят возвратиться. И все говорят на украинском языке. И носят эти футболки с гордостью, что я украинец.

Наша нация никогда не умрет. Это временное испытание и Путин отдаст все назад и еще и заплатит сверху. Мы все отстроим, и все будет еще гораздо лучше.

Спасибо за разговор. После победы мы ждем вас в Украине.

Знаете, я с большим удовольствием хочу возвратиться в Украину. Я смотрела Евровидение, например, и я очень горжусь. Эта война должна закончиться, потому что на следующий год весь мир будет съезжаться в Украину.

Марина в худые с надписом "Hello, I am Ukrainian": смотрите видео