О съемках "Любовь и Блогеры" и работе с Остапчуком: эксклюзивное интервью с Ольгой Сумской

Первая украинская комедия о блогерах "Любовь и Блогеры" выходит на экраны 20 января. Одну из главных ролей в фильме сыграла Ольга Сумская. Эксклюзивно для 24 канала она рассказала о гонораре, съемках с инфлюенсерами и работе с Остапчуком.

В то время как страна ждет премьеру комедии, "основанную на ржачных событиях", Ольга Сумская открывает нам секреты бэкстейджа. Народная артистка откровенно призналась, как попала в фильм "Любовь и Блогеры", как вживалась в роль Тамары Павловны из Кагаплыка и нашла ли общий язык с интернет-звездами.

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"Любовь и Блогеры" – это первая украинская комедия о блогерах, собравшая на одной площадке ведущих актеров и звезд инстаграма. События разворачиваются в городке Кагаплык в преддверии выборов. Мэр, чтобы спасти свою репутацию, затягивает туда пятерых блогеров. В глубинке их ждут приключения "на всю голову", реальный заговор и история настоящей любви!

Романтическая комедия – продюсерский дебют Владимира Остапчука и Евгения Таллера Режиссером фильма стал Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму "Любовь и Блогеры" написал Алексей Приходько.

"Любовь и Блогеры": смотрите трейлер онлайн

Интервью с Ольгой Сумской о фильме "Любовь и Блогеры"

Знаю, что для присутсвующих в фильме блогеров устраивали кастинг. Как насчет Вас? Вы тоже проходили пробы?

Это, пожалуй, один из немногих проектов, в которые я прошла без кастинга, продюсеры пригласили меня на конкретную роль в фильме.

Как Вам предложили роль в фильме "Любовь и Блогеры"? Помните этот телефонный звонок, смс-ку?

Женя сделал мне телефонный звонок, в котором прозвучало предложение сыграть яркую героиню – Тамару Павловну. И когда мне предложили такую ​​классную комедийную роль, я сразу согласилась, не сомневаясь. Женя будто знал, о чем я грезила.

Продюсеры согласились на Ваш гонорар?

Могу только поделиться с вами, что это был приемлемый на сегодняшний день гонорар. Мы с Евгением легко договариваемся. Главное для меня – роль, которая будет нравиться, и хорошая команда единомышленников, людей, которые будут уважать и прислушиваться к тебе. У "Любовь и Блогеры" все так и сложилось, поэтому я согласилась быстро.

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Знаю, что у Вас интересная история знакомства с Евгением Таллером. Еще студентом он "пригрозил", что снимет Вас в кино. Расскажите об этом инциденте подробнее.

С Евгением Таллером мы познакомились почти десять лет назад. Он подошел ко мне на премьере одного из полных метров, хотел что-то спросить по поводу интервью, и в конце нашего разговора так дерзко сказал мне:

"Ольга Вячеславовна, вот я стану продюсером и буду снимать вас в кино".

Как видите, прошли годы, и он сдержал слово. Было очень приятно, что роль уже была создана под меня и без кастинга.

"Любовь и Блогеры" – продюсерский дебют Владимира Остапчука. Вы с ним сразу сработались? Какой он продюсер?

Владимир очень талантлив и харизматичен, четко чувствует, что нужно делать на площадке. Он помогал актерам адаптироваться, поддерживал их и давал рекомендации.

Знаете, очень важно ощущать правильную атмосферу на съемках, особенно, когда ты впервые заходишь в кадр в образе нового персонажа. Владимир вместе с Евгением отлично с этим справились.

Владимир Остапчук и Евгений Таллер на съемках фильма "Любовь и Блогеры" / Фото из пресс-службы

Иногда они давали подсказки по поводу суржика, какие-то фразочки добавляли в процессе. Что тут говорить, ребята уже мастера интермедий, комедийных сюжетов, пародий. Я прислушалась к советам, чтобы все выглядело органично. Знаете, актерам с опытом тоже стоит советоваться с молодыми, это только на пользу.

В фильме "Любовь и Блогеры" Вы сыграли Тамару Павловну – директора клуба в городе Кагаплык. Какая ваша героиня? Трудно ли было вжиться в роль?

Тамара Павловна – острохарактерная, забавная героиня, знающая себе цену. По одной фразе уже можно понять ее темперамент: "Если есть на свете рай, то это Кагаплыцкий край".

Она говорит характерным для нашего условного Кагаплычья суржиком. У Тамары Павловны вообще такие непонятные и немного неадекватные черты, которые обычно очень интересны зрителю. Надо было следить за языком, походкой, чопорно держаться. Эта героиня мне сразу понравилась, и я играла ее с огромным удовольствием.

Вы встречали таких ярких женщин, как Тамара Павловна в реальной жизни?

Таких ярких женщин, как Тамара Павловна, я встречаю каждый день. Поверьте, они нас окружают везде – такие неповторимые, уверенные в себе и трудоспособные. Их легко заметить среди людей, ведь это женщины с особыми чертами, ярким макияжем, прической и стилем в одежде. Такие красивые женщины точно знают себе цену.

Ольга Сумская в роли Тамары Павловны на съемках фильма "Любовь и Блогеры" / Фото из пресс-службы

В романтическую комедию "Любовь и Блогеры" пригласили ведущих украинских блогеров – Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхим, Настю Елисееву, Анну Тринчер, Викторию Маре и других.

Далеко не все интернет-звезды, снявшиеся в фильме, имеют актерское образование или опыт съемок в большом метре. Как вам работалось с новичками и любителями?

Мне показалось чрезвычайно интересным и рискованным, в хорошем понимании этого слова, решением объединить актеров и блогеров на одной площадке. Особенностью этого фильма является то, что мы играли роли, а звезды соцсетей показывали самих себя в реальной жизни. Блогерам не нужно было ничего придумывать и перевоплощаться в персонажей. Они были по-настоящему, по-своему смешны.

Хочу сказать, что на площадке мы нормально, классно находили общий язык с блогерами, общались, пытались понять, какие они, чем живут, что их интересует, как они воспринимают такое количество фолловеров, которые у них есть. И знаете, что я поняла – талантливая молодежь всегда найдет себя и то глубокое и содержательное, что важно в жизни.

Интернет-звезды на съемках фильма "Любовь и Блогеры" / Фото из пресс-службы

Продюсеры Владимир Остапчук и Евгений Таллер стремились показать конфликт поколений. Чувствовалось ли это на съемочной площадке? Вы были на одной волне со звездами Интернета?

Именно сейчас эта тема очень актуальна. Не секрет, что молодежь сегодня не смотрит телевидение, не читает книг, мало общается с окружением в реальном мире. Новое поколение сидит преимущественно в интернете. Нам хотелось показать существующую разницу и направить молодежь в правильном направлении.

Мы ощущали конфликт поколений как минимум из-за того, что это четко читалось в сценарии. Актеры понимали, что за забавными персонажами стоит та же боль – недоразумение между людьми с разницей в возрасте. Он показан через жанр комедии, благодаря которому можно и посмеяться, и задуматься.

Вы тоже активно развиваете свой инстаграм-профиль, где уже свыше 700 тысяч фолловеров. Спрашивали ли у молодых коллег о "блогерских фишках"?

Здесь стоит сказать, что, скорее, они спрашивали меня, как раскрутить аккаунт так, как я свой раскрутила (улыбается).

Моему инстаграм-профилю уже много лет, я зарегистрировалась через год или два после создания сети. Благодаря своей активности я собрала такое большое количество подписчиков. Не только в инстаграме, но и в фейсбуке. Социальные сети – это уже реальность, которая нас окружает, и с которой мы должны сосуществовать.

Знаете, что самое интересное? Когда моя прабабушка, Анастасия Мефодиевна Салтан, еще лет 60 назад говорила, что пройдет время, и мир опутает паутина, в которую вы все попадете. Кто бы тогда мог предположить, что это произойдет из-за интернета.

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В такой "компании" вы работали впервые? Или с кем-то из съемочной группы пересекались на предыдущих проектах?

Конечно. К примеру, с Назаром Заднепровским мы работали в сериале, поэтому было очень приятно встретиться с таким прекрасным партнером на одной площадке. У меня было только три съемочных дня, поэтому я не успела увидеть всех актеров, участвовавших в съемках, но удалось снова сыграть с Назаром.

Назарий Заднепровский на съемках фильма "Любовь и Блогеры" / Фото из пресс-службы

"Любовь и Блогеры" сняли очень быстро – только 24 сентября Вы торжественно разбили тарелку, а уже 20 октября услышали финальное "Стоп! Снято". Как Вам работалось в таком безумном темпе?

У нас такие безумные продюсеры были – Евгений Таллер и Владимир Остапчук. Если они уже что-то задумали, то очень целеустремленно и быстро воплощают в жизнь вместе с классной командой и актерами. Снять полный метр за столь короткий промежуток времени – это действительно очень интересно, героически и смело, на мой взгляд.

Мне кажется, что наш фильм станет конкурентной лентой. Я искренне верю и хочу, чтобы комедия понравилась зрителям.

Съемки фильма "Любовь и Блогеры" / Фото из пресс-службы

Сколько в среднем длился один съемочный день? Помните день, когда провели в кадре больше всего часов?

У меня были одни сутки без сна, когда снимали сцену с переодеванием и сменой кадров. У меня было два насыщенных дня и один очень короткий.

Сцены снимали очень быстро – за один, максимум два дубля. Честно говоря, я получила подлинное творческое вдохновение и удовольствие от процесса. Конечно, на это повлияло то, что в проекте собралась команда единомышленников, которые с одного взгляда, вздоха понимали, чего хочет режиссер.

Ольга Сумская в роли Тамары Павловны на съемках фильма "Любовь и Блогеры" / Фото из пресс-службы

Продюсеры картины утверждали, что у "Любовь и Блогеры" много фишек, которые раньше не использовали в украинском кино. Заметили ли Вы, как актриса с почти 40-летним опытом, эти проявления новаторства?

Мне кажется, что главными фишками как раз и есть объединение блогеров с актерами-профессионалами и появление персонажей-мемов из соцсетей. Например, той же женщины, которая говорит: "Боже, какое оно конченное".

Еще одна особенность – язык и диалоги суржиком, которые не присущи обычному сценарию. Остапчук с Таллером совместили вроде бы несовместимое, я могу их назвать еще теми экспериментаторами. Они смелые, рискованные и талантливые, я их очень уважаю.

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Уверена, что на съемках комедии было множество интересных моментов. Расскажите о самых памятных.

Весь процесс съемок был очень интересным. Первые кадры, поддержка со стороны команды, создание образа с париком, который мы между собой называли "как у Аллегровой", смех на площадке – все это с теплом вспоминаю до сих пор.

А еще помню, как была задействована в новой для меня соцсети. В один из перерывов ко мне подошел Женя и предложил снять миниатюры для тектока. Это было самым смешным. Мы записали очень симпатичные миниатюры вместе с Буше (Богданом Шелудяком – ред. Showbiz 24), Женей и еще с несколькими очень классными блогерами. Сейчас, когда вижу себя на этих видео и как на них реагирует молодое поколение, я только радуюсь этому, поверьте.