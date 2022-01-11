"Основано на ржачных событиях" – именно такой слоган имеет фильм, герои которого показывают людей и их истории из реальной жизни. Впервые в украинском кино в актерский состав вошли известные блогеры инстаграма и популярные персонажи из тиктока. Об этом нам сообщила пресс-служба фильма.
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Главные роли в комедии сыграли ведущие украинские актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий.
Ольга Сумская о появлении в фильме и своей героине
"Мне ужасно нравится моя героиня, Тамара Павловна – я давно мечтала о такой классной, характерной роли. Женя будто знал, о чем я грезила. Он сделал мне телефонный звонок, в котором прозвучало предложение сыграть такую яркую героиню – конечно, я согласилась с огромным удовольствием, не задумываясь ни на миг".
Также в комедии сыграли известные украинские блогеры и артисты:
- Богдан Шелудяк;
- Анна Тринчер;
- Ксюша Манекен;
- Роман Свичкоренко;
- Анна Алхим;
- Виктория Маремуха;
- Женя Белозеров и другие.
Это было довольно рискованно – собрать на одной съемочной площадке профессиональных актеров и блогеров. Но произошла магия, все сразу включились в работу, почувствовали друг друга и у нас случился симбиоз талантов,
– рассказал Евгений Таллер, продюсер, сорежиссер "Любовь и Блогеры".
Кадр из фильма "Любовь и блогеры" / Фото пресс-службы фильма
Романтическая комедия была отснята в рекордные сроки. Уже через полгода после зарождения идеи у продюсеров, фильм готов к выходу на экраны.
С момента идеи до премьеры прошло всего 6 месяцев, поверьте для киноиндустрии – это нереально быстро,
– комментирует продюсер фильма Владимир Остапчук.
Владимир Остапчук и Евгений Таллер / Фото пресс-службы фильма
Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение фильма. Саундтрек к ленте будет звучать в исполнении знаменитой Верки Сердючки, а также в комедии можно будет услышать песни группы The HARDKISS, KAZKA, Jerry Heil и других.
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Режиссером ленты стал Дмитрий Голумбевский, сорежиссером – Евгений Таллер, продюсерами – Евгений Таллер и Владимир Остапчук, а сценарий написал Алексей Приходько (франшиза "Безумная свадьба").
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