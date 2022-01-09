Интересно, что картина "Сядь за руль моей машины" стала первой за последние 11 лет, а также шестой в истории, которая сумела забрать все четыре награды от ведущей американской союза кинокритиков. Ранее фильм признали лучшим по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.
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Последний раз такое количество наград получила американская драма "социальная сеть" в 2010 году. Помимо нее подобных результатов достигали такие картины:" Славные парни"," Список Синдлера"," тайны Лос-Анджелеса", "Властелин бури".
Среди других лауреатов Национального общества кинокритиков США оказались Пенелопа Крус ("Лучшая женская роль" в фильме "Параллельные матери"), Андерс Даниелсен ("Лучшая мужская роль второго плана" в картине "Худший человек в мире") и Рут Негга ("Лучшая женская роль второго плана" в ленте "Идентичность"). Отметим, что "Легенда о зеленом рыцаре" также взяла награду за "Лучшую операторскую работу".
"Сядь за руль моей машины": сюжет и трейлер
В японской драме речь идет о театральном режиссере и актере Хиросиме. Чтобы лучше организовать весь процесс, ему предлагают услуги водителя Мисаки (Токо Миуры). Парень и девушка влюбляются, делятся своим травматическим опытом и стараются изменить свою жизнь к лучшему.
"Сядь за руль моей машины" 2021: смотрите трейлер