Цікаво, що картина "Сядь за кермо моєї машини" стала першою за останні 11 років, а також шостою в історії, що зуміла забрати всі чотири нагороди від провідної американської спілки кінокритиків. Раніше фільм визнали найкращим за версією Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса.​

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Востаннє таку кількість нагород здобула американська драма "Соціальна мережа" у 2010 році. Крім неї подібних результатів досягали такі картини: "Славні хлопці", "Список Шіндлера", "Таємниці Лос-Анджелеса", "Володар бурі".

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Серед інших лауреатів Національного товариства кінокритиків США опинилися Пенелопа Крус ("Найкраща жіноча роль" у фільмі "Паралельні матері"), Андерс Даніелсен ("Найкраща чоловіча роль другого плану" у картині "Найгірша людина на світі") та Рут Негга ("Найкраща жіноча роль другого плану" у стрічці "Ідентичність"). Відзначимо, що "Легенда про Зеленого лицаря" також взяла нагороду за "Найкращу операторську роботу".

"Сядь за кермо моєї машини": сюжет і трейлер

У японській драмі йдеться про театрального режисера та актора Хіросімі. Щоб краще організувати весь процес, йому пропонують послуги водійки Місакі (Токо Міури). Хлопець і дівчина закохуються, діляться своїм травматичним досвідом і намагаються змінити своє життя на краще.

"Сядь за кермо моєї машини" 2021: дивіться трейлер