"Засновано на ржачних подіях" – саме такий слоган має фільм, герої якого показують людей та їхні історії з реального життя. Вперше в українському кіно до акторського складу увійшли відомі блогери інстаграму та популярні персонажі з тіктоку. Про це нам повідомила пресслужба фільму.
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Головні ролі у комедії зіграли провідні українські актори – Ольга Сумська, Назар Задніпровський та Вадим Новіцький.
Ольга Сумська про появу у фільмі та свою героїню
"Мені страшенно подобається моя героїня, Тамара Павлівна – я давно мріяла про таку класну, характерну роль. Женя ніби знав, про що я марила. Він зробив мені телефонний дзвінок, в якому прозвучала пропозиція зіграти таку яскраву героїню – звичайно, я погодилась із величезним задоволенням, не замислюючись ні на мить".
Також у комедії зіграли відомі українські блогери та артисти:
- Богдан Шелудяк;
- Анна Трінчер;
- Ксюша Манекен;
- Роман Свічкоренко;
- Анна Алхім;
- Вікторія Маремуха;
- Женя Білозеров та інші.
Це було досить ризиковано – зібрати на одному знімальному майданчику професійних акторів і блогерів. Але відбулася магія, всі одразу включилися в роботу, відчули один одного й у нас стався симбіоз талантів,
– розповів Євген Таллер, продюсер, співрежисер "Любов і Блогери".
Кадр з фільму "Любов і блогери" / Фото пресслужби фільму
Романтичну комедію було відзнято в рекордні терміни. Вже через пів року після зародження ідеї у продюсерів, фільм готовий до виходу на екрани.
З моменту ідеї до прем’єри пройшло всього 6 місяців, повірте для кіноіндустрії – це нереально швидко,
– коментує продюсер фільму Володимир Остапчук.
Володимир Остапчук та Євген Таллер / Фото пресслужби фільму
Окремої уваги заслуговує музичний супровід фільму. Саундтрек до стрічки звучатиме у виконанні знаменитої Вєрки Сєрдючки, а також у комедії можна буде почути пісні гурту The HARDKISS, KAZKA, Jerry Heil та інших.
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Режисером стрічки став Дмитро Голумбевський, співрежисером – Євген Таллер, продюсерами – Євген Таллер та Володимир Остапчук, а сценарій написав Олексій Приходько (франшиза "Скажене весілля").
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