"Засновано на ржачних подіях" – саме такий слоган має фільм, герої якого показують людей та їхні історії з реального життя. Вперше в українському кіно до акторського складу увійшли відомі блогери інстаграму та популярні персонажі з тіктоку. Про це нам повідомила пресслужба фільму.

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Головні ролі у комедії зіграли провідні українські актори – Ольга Сумська, Назар Задніпровський та Вадим Новіцький.

Ольга Сумська про появу у фільмі та свою героїню

"Мені страшенно подобається моя героїня, Тамара Павлівна – я давно мріяла про таку класну, характерну роль. Женя ніби знав, про що я марила. Він зробив мені телефонний дзвінок, в якому прозвучала пропозиція зіграти таку яскраву героїню – звичайно, я погодилась із величезним задоволенням, не замислюючись ні на мить".

Також у комедії зіграли відомі українські блогери та артисти:

Богдан Шелудяк;

Анна Трінчер;

Ксюша Манекен;

Роман Свічкоренко;

Анна Алхім;

Вікторія Маремуха;

Женя Білозеров та інші.

Це було досить ризиковано – зібрати на одному знімальному майданчику професійних акторів і блогерів. Але відбулася магія, всі одразу включилися в роботу, відчули один одного й у нас стався симбіоз талантів,

– розповів Євген Таллер, продюсер, співрежисер "Любов і Блогери".



Кадр з фільму "Любов і блогери" / Фото пресслужби фільму

Романтичну комедію було відзнято в рекордні терміни. Вже через пів року після зародження ідеї у продюсерів, фільм готовий до виходу на екрани.

З моменту ідеї до прем’єри пройшло всього 6 місяців, повірте для кіноіндустрії – це нереально швидко,

– коментує продюсер фільму Володимир Остапчук.



Володимир Остапчук та ​Євген Таллер / Фото пресслужби фільму

Окремої уваги заслуговує музичний супровід фільму. Саундтрек до стрічки звучатиме у виконанні знаменитої Вєрки Сєрдючки, а також у комедії можна буде почути пісні гурту The HARDKISS, KAZKA, Jerry Heil та інших.

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Режисером стрічки став Дмитро Голумбевський, співрежисером – Євген Таллер, продюсерами – Євген Таллер та Володимир Остапчук, а сценарій написав Олексій Приходько (франшиза "Скажене весілля").

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