О войне в Боснии: Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

Европейская киноакадемия объявила фильм года и им стала лента режиссера Ясмилы Жбанич о Боснийской войне в 1995 году – "Куда идешь, Аида?" (Quo vadis, Aida?). Картина получила призы в трех номинациях: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Фильм рассказывает историю женщины во время Боснийской войны 1995 года и событий в Сребренице. Актриса Ясна Дуричич получила награду за лучшую женскую роль. "Куда идешь, Аида?" также номинировали на Оскар в категории "Лучший международный художественный фильм" в 2021 году.

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В 2020 году лучшим фильмом года Европейская академия признала "Еще по одной" (Another Round) с Мадсом Миккельсеном в главной роли. В 2020 году в лонглист премии Европейской киноакадемии попал украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича, а в 2019 году – украинская лента "Домой" Наримана Алиева.

"Куда идешь, Аида?" 2020: смотрите трейлер к фильму онлайн

Полный список лауреатов премии Европейской киноакадемии

Лучший фильм – "Куда идешь, Аида?" (Quo Vadis, Aida);

Лучшая режиссерская работа – Ясмина Жбанич ("Куда идешь, Аида?");

Лучшая актриса – Ясна Джуричич ("Куда идешь, Аида?");

Лучший актер – Энтони Хопкинс ("Отец");

Лучшие сценаристы – Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон ("Отец");

Лучший документальный фильм – "Побег" (Flee) режиссера Йонаса Поэра Расмуссена;

Лучший короткометражный фильм – "Мой дядя Тюдор" (My Uncle Tudor), режиссера Ольги Луцивниковой;

Лучшая комедия – "Ниндзя-ребенок" режиссера Ингрид Све Фликке;

Фильм-открытие года – "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) режиссеры Эмиральд Феннел.

Что известно о премии Европейской киноакадемии

Ее присуждают с 1988 года и называют "европейским Оскаром".