Фільм розповідає історію жінки під час Боснійської війни 1995 року та подій у Сребрениці. Акторка Ясна Дурічіч отримала нагороду за найкращу жіночу роль. Стрічку "Куди йдеш, Аїдо?" також номінували на Оскар у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм" у 2021 році.

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У 2020 році найкращим фільмом року Європейська академія визнала "Ще по одній" (Another Round) з Мадсом Міккельсеном у головній ролі. У 2020 році в лонгліст премії Європейської кіноакадемії потрапив український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича, а у 2019 році – українська стрічка "Додому" Нарімана Алієва.

"Куди йдеш, Аїдо?" 2020: дивіться трейлер до фільму онлайн

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Повний список лауреатів премії Європейської кіноакадемії

Найкращий фільм – "Куди йдеш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida);

Найкраща режисерська робота – Ясміна Жбаніч ("Куди йдеш, Аїдо?");

Найкраща акторка – Ясна Джурічич ("Куди йдеш, Аїдо?");

Найкращий актор – Ентоні Гопкінс ("Батько");

Найкращі сценаристи – Флоріан Зеллер та Крістофер Гамптон ("Батько");

Найкращий документальний фільм – "Втеча" (Flee) режисера Йонаса Поера Расмуссена;

Найкращий короткометражний фільм – "Мій дядько Тюдор" (My Uncle Tudor), режисерки Ольги Луцивнікової;

Найкраща комедія – "Ніндзя–дитина" режисерки Інгрід Све Флікке;

Фільм-відкриття року – "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman) режисери Еміральд Феннел.