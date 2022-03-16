Драма грузинского кинорежиссера о войне в Украине стала лучшим фильмом на Paradise Film Festival в Венгрии и получила премию Golden Wheat Awards в Турции. Кроме этого, она завоевала еще четыре награды на Rome Prisma Film Awards в Италии.

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В частности, ее отметили в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая музыка", "Лучшие костюмы" и "Лучший трейлер".

Международное признание "Мать апостолов"

Стоит отметить, что актриса Наталья Половинко за роль матери Софии в киноленте "Мать Апостолов" получила пять престижных международных наград. Это три награды "Лучшая актриса" и по одной награде в номинациях "Лучший актер фестиваля" и "Лучшая женская роль".

На вручении премии еще в ноябре актриса добавила, что каждая победа украинского фильма – шаг к победе в современной войне. И не прогадала. Украину поддерживает весь мир, более того, он поражен духом украинского народа.

О чем рассказывает фильм

Фильм "Мать Апостолов" – украинская военная драма 2020 года. Лента снята по реальным событиям, которые происходили на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

По сюжету женщина София узнает, что самолет ее сына был сбит. Чтобы спасти сына, она вмешивается в жестокую борьбу с врагами. Женщина на своем пути даже не догадывается, на что способна. Она становится настоящей Матерью, которая может спасти даже отчаянные души.

Примите во внимание. Лента получила уже более 30 наград за 2021 – 2022 годы. Кроме Венгрии, Турции и Италии ее показали в США, Канаде, Испании и Германии.

Главные роли в фильме исполнили Наталья Половинко, Богдан Бенюк, Александр Пожарский.