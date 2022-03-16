Драма грузинського кінорежисера про війну в Україні стала найкращим фільмом на Paradise Film Festival в Угорщині та отримала премію Golden Wheat Awards у Туреччині. Крім цього, вона здобула ще чотири нагороди на Rome Prisma Film Awards в Італії.

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Зокрема, її відзначили у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща музика", "Найкращі костюми" та "Найкращий трейлер".

Міжнародне визнання "Мати апостолів"

Варто зауважити, що акторка Наталія Половинка за роль матері Софії в кінострічці "Мати Апостолів" отримала вже п'ять престижних міжнародних нагород. Це три нагороди "Найкраща актриса" і по одній нагороді в номінаціях "Найкращий актор фестивалю" та "Найкраща жіноча роль".

На врученні премії ще у листопаді акторка додала, що кожна перемога українського фільму – це крок до перемоги у сучасній війні. І не помилилася. Україну підтримує весь світ, ба більше, він вражений духом українського народу.

Про що розповідає фільм

Фільм "Мати Апостолів" є українською військовою драмою 2020 року. Стрічка знята за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 – 2015 роках, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

За сюжетом, жінка Софія дізнається, що літак її сина був збитий. Щоб врятувати сина, вона втручається у жорстоку боротьбу з ворогами. Жінка на своєму шляху навіть не здогадується на що здатна. Вона стає справжньою Матір’ю, яка може врятувати навіть пропащі душі.

Зауважте. Стрічка отримала вже понад 30 нагород за 2021 – 2022 роки. Окрім Угорщини, Туреччини та Італії, її показали в США, Канаді, Іспанії та Німеччині.

Головні ролі у фільмі виконали Наталія Половинко, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський.

"Мати апостолів" 2020: дивіться трейлер