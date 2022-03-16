О войне в Украине: фильм "Мать апостолов" получил шесть наград на международных фестивалях

Драма грузинского кинорежиссера о войне в Украине стала лучшим фильмом на Paradise Film Festival в Венгрии и получила премию Golden Wheat Awards в Турции. Кроме этого, она завоевала еще четыре награды на Rome Prisma Film Awards в Италии.

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В частности, ее отметили в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая музыка", "Лучшие костюмы" и "Лучший трейлер".

Международное признание "Мать апостолов"

Стоит отметить, что актриса Наталья Половинко за роль матери Софии в киноленте "Мать Апостолов" получила пять престижных международных наград. Это три награды "Лучшая актриса" и по одной награде в номинациях "Лучший актер фестиваля" и "Лучшая женская роль".

На вручении премии еще в ноябре актриса добавила, что каждая победа украинского фильма – шаг к победе в современной войне. И не прогадала. Украину поддерживает весь мир, более того, он поражен духом украинского народа.

О чем рассказывает фильм

Фильм "Мать Апостолов" – украинская военная драма 2020 года. Лента снята по реальным событиям, которые происходили на востоке Украины в 2014 – 2015 годах, при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.

По сюжету женщина София узнает, что самолет ее сына был сбит. Чтобы спасти сына, она вмешивается в жестокую борьбу с врагами. Женщина на своем пути даже не догадывается, на что способна. Она становится настоящей Матерью, которая может спасти даже отчаянные души.

Лента получила уже более 30 наград за 2021 – 2022 годы. Кроме Венгрии, Турции и Италии ее показали в США, Канаде, Испании и Германии.

Главные роли в фильме исполнили Наталья Половинко, Богдан Бенюк, Александр Пожарский.

"Мать апостолов" 2020: смотрите трейлер