Об этой войне снимут много фильмов, – Кондратюк продолжит работу над сериалом "Доброволец"

После нашей победы многие украинские кинематографисты покажут новые проекты, связанные с войной. В частности, украинский телеведущий Игорь Кондратюк выразил желание продолжить сериал 2020 года о добровольцах.

В эфире Факты ICTV продюсер рассказал, что хотел бы дальше работать над сериалом "Доброволец" на фоне полномасштабного вторжения. Режиссером сериала является Ахтем Сеитаблаев, сейчас защищающий нашу страну в рядах ВСУ.

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Что известно о сериале "Доброволец"

Доброволец – это Дмитрий, вернувшийся домой с фронта. Он – единственный из отряда, выживший после бомбардировки вражескими войсками.

По словам Кондратюка, сериал рассказывает о парне, который с Майдана ушел в АТО, там воевал и получил ранение, контузию. "Потом приехал в Киев и на улице случайно увидел обстрелявшего его подразделение человека. И он шесть серий борется с теми, кто засел в Киеве и готовят теракт ко Дню Независимости".

Вот такой сюжет был у "Добровольца", и такое впечатление, что его можно продлить на материале новой войны. Об этой войне будут сняты многие украинские фильмы, сериалы, уже написано много песен и стихов,

– сказал он.

Посмотреть сериал "Доброволец" можно здесь

Сериал "Доброволец": смотрите 1 и 2 серии онлайн

Работа над фильмом "В Зените"

Кроме этого, Игорь Кондратюк поделился, что если бы не война, в мае должен был вернуться к съемкам психологической драмы Игоря Стеколенко "В зените".

Мы получили финансирование от Госкино на производство авторского фильма Игоря Стеколенко "В зените" о талантливом хирурге, которого испытывает судьба. Мы сняли первую часть в декабре, хотели в апреле-мае вернуться к съемкам, но наступила война".

Однако Кондратюк не уверен, что сейчас у Госкино будут средства продолжить это: "Думаем сейчас, можно ли найти деньги на европейском рынке, потому что у Госкино как минимум будут трудности с финансированием".

Волонтерская деятельность Кондратюка во время войны

Продюсер занимался сбором средств на автомобиль. Его уже доставили в место дислокации воинской части. "С помощью этого автомобиля будут выполнять очень важные операции. Эта история действительна радостная, потому что мы это сделали. За 14 дней собрали средства. Если вы вдруг знаете, где можно найти пикапы где-нибудь в Европе, пожалуйста, маякуйте", – сказал ведущий.

Мы молодцы! Мы победим! Ибо наша война – справедливая, против русских фашистов-захватчиков! Потому что у нас есть ВСУ, а в ВСУ есть мы, волонтеры!,

– подытожил он.