Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. "Золотая малина" является своеобразным антиподом престижных наград, таких как Оскар, и дарит свою "награду" тем, кто не смог достичь высоких стандартов, которые ставят перед собой создатели успешного кино.

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Объявлены номинанты антипремии "Золотая Малина": какие фильмы не оправдали себя

Худший фильм

"Бордерлендз"

"Джокер: Безумие на двоих"

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган"

Худший актёр

Джек Блэк ("Дорогой Санта")

Закари Ливай ("Гарольд и магический карандаш")

Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")

Деннис Куэйд ("Рейган")

Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худшая актриса

Кейт Бланшетт ("Бордерлендс")

Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")

Брайс Даллас Ховард ("Арґайл")

Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")

Дженнифер Лопес ("Атлас")

Худший актер второго плана

Джек Блэк ("Бордерлендс")

Кевин Харт ("Бордерлендс")

Шая Лабаф ("Мегалополис")

Тахар Рахим ("Мадам Паутина")

Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Худшая актриса второго плана

Ариана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-охотник")

Лесли-Энн Даун ("Рейган")

Эмма Робертс ("Мадам Паутина")

Эми Шумер ("Без глазури")

FKA Twigs ("Ворон")

Худший режиссер

С. Дж. Кларксон ("Мадам Паутина")

Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")

Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")

Элай Рот ("Бордерлендс")

Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

"Ворон"

"Джокер: Безумие на двоих"

"Крейвен-охотник"

"Муфаса: Король Лев"

"Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"

Худший сценарий

"Джокер: Безумие на двоих"

"Крейвен Охотник"

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган"

В этом году, к сожалению, "лидером" в рейтинге так называемого "анти-Оскара" стала лента Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Фильм, который ожидали как важную часть киновселенной и продолжение популярного "Джокера", вместо того, чтобы получить признание за свою оригинальность и глубину, попал под шквал критики.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

Как и в случае с предыдущими номинантами на "Золотую малину", критики указывают на многочисленные недостатки, от слабой режиссуры до невыразительных актерских работ, что значительно ослабили влияние этой ленты.