Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. "Золотая малина" является своеобразным антиподом престижных наград, таких как Оскар, и дарит свою "награду" тем, кто не смог достичь высоких стандартов, которые ставят перед собой создатели успешного кино.

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Объявлены номинанты антипремии "Золотая Малина": какие фильмы не оправдали себя

Худший фильм

  • "Бордерлендз"
  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Мадам Паутина"
  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

Худший актёр

  • Джек Блэк ("Дорогой Санта")
  • Закари Ливай ("Гарольд и магический карандаш")
  • Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Деннис Куэйд ("Рейган")
  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худшая актриса

  • Кейт Бланшетт ("Бордерлендс")
  • Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Брайс Даллас Ховард ("Арґайл")
  • Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")
  • Дженнифер Лопес ("Атлас")

Худший актер второго плана

  • Джек Блэк ("Бордерлендс")
  • Кевин Харт ("Бордерлендс")
  • Шая Лабаф ("Мегалополис")
  • Тахар Рахим ("Мадам Паутина")
  • Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Худшая актриса второго плана

  • Ариана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-охотник")
  • Лесли-Энн Даун ("Рейган")
  • Эмма Робертс ("Мадам Паутина")
  • Эми Шумер ("Без глазури")
  • FKA Twigs ("Ворон")

Худший режиссер

  • С. Дж. Кларксон ("Мадам Паутина")
  • Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")
  • Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Элай Рот ("Бордерлендс")
  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худший приквел, ремейк или сиквел фильма

  • "Ворон"
  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Крейвен-охотник"
  • "Муфаса: Король Лев"
  • "Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"

Худший сценарий

  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Крейвен Охотник"
  • "Мадам Паутина"
  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

В этом году, к сожалению, "лидером" в рейтинге так называемого "анти-Оскара" стала лента Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Фильм, который ожидали как важную часть киновселенной и продолжение популярного "Джокера", вместо того, чтобы получить признание за свою оригинальность и глубину, попал под шквал критики.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма

Как и в случае с предыдущими номинантами на "Золотую малину", критики указывают на многочисленные недостатки, от слабой режиссуры до невыразительных актерских работ, что значительно ослабили влияние этой ленты.