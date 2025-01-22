Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety. "Золота малина" є своєрідним антиподом престижних нагород, таких як Оскар, і дарує свою "нагороду" тим, хто не зміг досягти високих стандартів, які ставлять перед собою творці успішного кіно.

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Оголошено номінантів антипремії "Золота Малина": які фільми не виправдали себе

Найгірший фільм

"Бордерлендз"

"Джокер: Божевілля на двох"

"Мадам Павутина"

"Мегалополіс"

"Рейган"

Найгірший актор

Джек Блек ("Любий Санта")

Закарі Лівай ("Гарольд і магічний олівець")

Хоакін Фенікс ("Джокер: Божевілля на двох")

Денніс Квейд ("Рейган")

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірша акторка

Кейт Бланшетт ("Бордерлендз")

Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")

Брайс Даллас Говард ("Арґайл")

Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")

Дженніфер Лопес ("Атлас")

Найгірший актор другого плану

Джек Блек ("Бордерлендз")

Кевін Гарт ("Бордерлендз")

Шая Лабаф ("Мегалополіс")

Тахар Рахім ("Мадам Павутина")

Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", Shadow Land, Strangers)

Найгірша акторка другого плану

Аріана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-мисливець")

Леслі-Енн Даун ("Рейган")

Емма Робертс ("Мадам Павутина")

Емі Шумер ("Без глазурі")

FKA Twigs ("Ворон")

Найгірший режисер

С. Дж. Кларксон ("Мадам Павутина")

Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")

Тодд Філліпс ("Джокер: Божевілля на двох")

Елай Рот ("Бордерлендз")

Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

Найгірший приквел, ремейк або сиквел фільму

"Ворон"

"Джокер: Божевілля на двох"

"Крейвен-мисливець"

"Муфаса: Король Лев"

"Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами"

Найгірший сценарій

"Джокер: Божевілля на двох"

"Крейвен-мисливець"

"Мадам Павутина"

"Мегалополіс"

"Рейган"

Цього року, на жаль, "лідером" у рейтингу так званого "анти-Оскару" стала стрічка Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох". Фільм, який очікували як важливу частину кіновсесвіту і продовження популярного "Джокера", замість того, щоб здобути визнання за свою оригінальність і глибину, потрапив під шквал критики.

"Джокер: Божевілля на двох": дивіться онлайн трейлер фільму

Як і у випадку з попередніми номінантами на "Золоту малину", критики вказують на численні недоліки, від слабкої режисури до невиразних акторських робіт, що значно послабили вплив цієї стрічки.