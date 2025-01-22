Объявлены номинанты антипремии "Золотая Малина": кто стал разочарованием года
Организаторы американской сатирической премии "Золотая малина", которая ежегодно отмечает худшие проекты в индустрии кино, объявили список номинантов на очередную награду. Как всегда, в список номинантов попали известные актеры, режиссеры и популярные ленты, которые вызвали многочисленные негативные отзывы, из-за низкого качества сценария, слабых актерских исполнений или неудовлетворительной режиссуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. "Золотая малина" является своеобразным антиподом престижных наград, таких как Оскар, и дарит свою "награду" тем, кто не смог достичь высоких стандартов, которые ставят перед собой создатели успешного кино.
Советуем 10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы
Объявлены номинанты антипремии "Золотая Малина": какие фильмы не оправдали себя
Худший фильм
- "Бордерлендз"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
Худший актёр
- Джек Блэк ("Дорогой Санта")
- Закари Ливай ("Гарольд и магический карандаш")
- Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")
- Деннис Куэйд ("Рейган")
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
Худшая актриса
- Кейт Бланшетт ("Бордерлендс")
- Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
- Брайс Даллас Ховард ("Арґайл")
- Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")
- Дженнифер Лопес ("Атлас")
Худший актер второго плана
- Джек Блэк ("Бордерлендс")
- Кевин Харт ("Бордерлендс")
- Шая Лабаф ("Мегалополис")
- Тахар Рахим ("Мадам Паутина")
- Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", Shadow Land, Strangers)
Худшая актриса второго плана
- Ариана ДеБоз ("Арґайл", "Крейвен-охотник")
- Лесли-Энн Даун ("Рейган")
- Эмма Робертс ("Мадам Паутина")
- Эми Шумер ("Без глазури")
- FKA Twigs ("Ворон")
Худший режиссер
- С. Дж. Кларксон ("Мадам Паутина")
- Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")
- Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")
- Элай Рот ("Бордерлендс")
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
Худший приквел, ремейк или сиквел фильма
- "Ворон"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Крейвен-охотник"
- "Муфаса: Король Лев"
- "Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы"
Худший сценарий
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Крейвен Охотник"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
В этом году, к сожалению, "лидером" в рейтинге так называемого "анти-Оскара" стала лента Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих". Фильм, который ожидали как важную часть киновселенной и продолжение популярного "Джокера", вместо того, чтобы получить признание за свою оригинальность и глубину, попал под шквал критики.
"Джокер: Безумие на двоих": смотрите онлайн трейлер фильма
Как и в случае с предыдущими номинантами на "Золотую малину", критики указывают на многочисленные недостатки, от слабой режиссуры до невыразительных актерских работ, что значительно ослабили влияние этой ленты.