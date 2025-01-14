Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The New York Times. Учитывая масштаб и серьезность стихийного бедствия, организаторы решили, что лучше отложить этот процесс, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение всех необходимых условий для проведения официальных процедур.

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Объявление номинантов Оскара снова перенесли: что известно

В совместном заявлении руководства Академии кинематографических искусств и наук говорится, что из-за все еще активных лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса они считают необходимым продлить период голосования и перенести дату объявления номинантов на премию Оскар.

Это решение было принято в связи с тем, что пожары, которые продолжают охватывать большие территории вокруг Лос-Анджелеса, создают серьезные трудности для организации многочисленных мероприятий, связанных с премией. Логистические трудности и угроза безопасности заставили Академию корректировать график важных событий.

Новая дата объявления номинантов на нынешнюю премию Оскар была назначена на 23 января. Этот перенос позволит Академии и ее членам получить дополнительное время для завершения всех необходимых этапов голосования и оценки фильмов.

Также было объявлено об отмене ежегодного обеда номинантов, который традиционно должен был состояться 10 февраля. Этот обед является важным событием для Академии, поскольку именно на нем все номинанты года собираются для совместного фото, что становится частью истории премии.

Мероприятие проводится уже много лет и является одним из символов Оскара. Однако в связи с обстоятельствами, сложившимися из-за лесных пожаров, обед отменили второй раз с момента его проведения в 1982 году. Первая отмена произошла в 2021 году, когда из-за пандемии коронавируса были введены ограничения на массовые мероприятия, что сделало невозможным проведение подобных встреч.

Несмотря на эти изменения, церемония вручения премии Оскар запланирована на 2 марта.