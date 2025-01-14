Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The New York Times. Зважаючи на масштаб і серйозність стихійного лиха, організатори вирішили, що краще відкласти цей процес, аби забезпечити безпеку та дотримання всіх необхідних умов для проведення офіційних процедур.

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Оголошення номінантів Оскара знову перенесли: що відомо

У спільній заяві керівництва Академії кінематографічних мистецтв і наук йдеться, що через все ще активні лісові пожежі в районі Лос-Анджелеса вони вважають за необхідне продовжити період голосування та перенести дату оголошення номінантів на премію Оскар.

Це рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що пожежі, які продовжують охоплювати великі території навколо Лос-Анджелеса, створюють серйозні труднощі для організації численних заходів, пов'язаних з премією. Логістичні труднощі та загроза безпеці змусили Академію коригувати графік важливих подій.

Нова дата оголошення номінантів на цьогорічну премію Оскар була призначена на 23 січня. Це перенесення дозволить Академії та її членам отримати додатковий час для завершення всіх необхідних етапів голосування та оцінки фільмів.

Також було оголошено про скасування щорічного обіду номінантів, який традиційно мав відбутися 10 лютого. Цей обід є важливою подією для Академії, оскільки саме на ньому всі номінанти року збираються для спільного фото, що стає частиною історії премії.

Захід проводиться вже багато років і є одним з символів Оскара. Однак у зв’язку з обставинами, що склалися через лісові пожежі, обід скасували вдруге з моменту його проведення в 1982 році. Перше скасування сталося у 2021 році, коли через пандемію коронавірусу були введені обмеження на масові заходи, що унеможливило проведення подібних зустрічей.

Попри ці зміни, церемонія вручення премії Оскар запланована на 2 березня.