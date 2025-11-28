С каким старым сериалом сравнивают "Обратное направление", в который влюбились зрители

Одним из самых популярных украинских сериалов последнего времени стал фильм "Обратное направление". Это сериал с украинскими актерами Павлом Текучевым и Олесей Надеевой, полюбившимся многим зрителям.

В основном он получил положительные отзывы, однако была и критика. В материале 24 Канала рассказываем, с каким российским сериалом люди сравнивали эту ленту.

Смотрите также Объявили точные даты выхода 4 сезона самой ожидаемой костюмированной драмы "Бриджертоны"

С каким сериалом сравнивают "Обратное направление"?

Хотя в сети можно было прочитать огромное количество слов поддержки, восхищения и комментариев от украинских зрителей и "Обратное направление" стал одним из самых успешных сериалов осени, стоит отметить, что были и критики. Они сравнивали этот сериал со старым русскоязычным сериалом 2017 года под названием "Капитанша".

По словам многих украинцев, в этих сериалах очень похожие сюжеты. Поэтому некоторые из критиков решил не пересматривать ленту, ведь уже знал, каким будет финал этой истории.

В то же время, учитывая огромное количество российских актеров, которые принимали участие в сериале "Капитанша", лучше было бы предпочесть просмотр "Обратного направления", в котором полностью украинский актерский состав, невероятный украинский язык главных и второстепенных персонажей и вообще сильная история, которая пришлась по душе многим.

Чем похожи и отличаются "Капитанша" и "Обратное направление"?

В сериалах "Капитанша" и "Обратное направление" действительно похожи сюжетные линии. Ведь и там, и там главные героини в один миг лишаются беззаботного детства. Опеку над ними оформляют ближайшие родственники из села. Главным героиням приходится тяжело работать всю свою жизнь, а затем выходить замуж за человека, которого они ненавидят. Но в конце концов от ненависти к любви может быть только один шаг.

"Обратное направление": смотрите онлайн 1 эпизод

Однако сериал "Капитанша" имеет два сезона, тогда как "Обратное направление" – значительно меньшее количество эпизодов.

Почти весь актерский состав "Капитанши" – это российские актеры. Среди них Анна Михайловская, Александр Ратников, Анна Шепелева, Леонид Громов, Маргарита Шубина, Борис Хвошнянский и другие. Едва ли не единственным украинским актером в этой команде был Николай Боклан.

Кроме того, сериал "Капитанша" снят на русском языке, как и многие другие проекты того времени. Поэтому, если вы в поиске интересного сериала, стоит все-таки выбирать ленты, созданные на украинском языке – с нашими топовыми актерами и украинской командой.

Просмотр фильмов и сериалов на языке врага с актерами, которые поддерживают путинский режим, является морально низким и недопустимым. Кстати, недавно мы собрали список российских актеров-предателей, фильмы с которыми до сих пор не запретили в Украине.

Сейчас "Обратное направление" можно посмотреть в свободном доступе на YouTube. Вы можете окунуться в эту интересную и увлекательную историю, которая уже полюбилась многим и, вполне вероятно, сможет увлечь и вас.