5 французских комедий для вечера, когда хочется просто расслабиться и посмеяться

Иногда лучший киновечер – это когда никто не спасает мир, не переживает экзистенциальный кризис в течение трех часов и не требует после финала написать рецензию.

24 Канал: пять французских комедий – о любви, работе, богатых мажорах, семейных проблемах и людях, которым давно пора познакомиться с реальностью.

"Французский любовник"

Год: 2025

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,2

В ролях: Омар Си, Сара Жиродо, Албан Иванов, Паскаль Арбийо, Синди Бруна.

Звездный актер Абель встречает в Париже официантку Марион, которая переживает непростой период. Между ними завязывается роман, но есть одна маленькая проблема: когда ты знаменитость, твоя личная жизнь почему-то перестает быть личной.

"Французский любовник": смотреть трейлер

"Сотрудник года"

Год: 2022

Жанр: комедия

IMDb: 6,2

В ролях: Жером Коммандер, Летиция Дош, Кристиан Клавье, Валери Лемерсье, Жерар Дармон.

Венсан – госслужащий, который настолько полюбил свою работу, что уволить его становится практически невозможно. Когда начинаются сокращения, начальство отправляет его на все более странные задания, чтобы он наконец сдался. Но мужчина готов работать хоть на Северном полюсе. Карьерная мотивация, какой ее видят люди, которые очень не хотят искать новую работу.

"Сотрудник года": смотреть трейлер

"Инструкция по воспитанию мажоров"

Год: 2021

Жанр: комедия

IMDb: 6,1

В ролях: Жерар Жюньо, Камиль Лу, Виктор Артус Соларо, Лука Мельява, Том Либ.

Миллиардер устал от троих взрослых детей, которые привыкли получать все, ничего особенного для этого не делая. Поэтому он инсценирует собственное банкротство и отправляет их в провинцию. Теперь им придется работать, зарабатывать деньги и самостоятельно решать, что есть. Жизнь без кредитной карты, короче говоря, начинается.



"Инструкция по воспитанию мажоров": смотреть трейлер

"Помашем телами"

Год: 2021

Жанр: комедия, фэнтези

IMDb: 6,0

В ролях: Франк Дюбоск, Александра Лами, Кристиан Милле, Роз де Кервеноель, Матильда Рерих.

В семье Морель и без того хватает проблем: родители не понимают детей, дети не понимают родителей. А потом однажды утром все просыпаются в телах друг друга. Теперь мама – подросток, папа – ребенок, а семейная терапия получает очень буквальное продолжение.

"Поменяемся телами": смотреть трейлер

"Жених из All Inclusive"

Год: 2023

Жанр: комедия

IMDb: 5,7

В ролях: Дени Бун, Шарлотта Генсбур, Кад Мерад, Максим Гастой, Каролин Англад.

50-летний Тридан всю жизнь прожил в пятизвездочном отеле и буквально не знает, что такое настоящая реальность. Он отправляется в Париж, чтобы найти любовь, которую встретил еще 30 лет назад. Но вместо романтической встречи получает сводного брата, который совсем не рад его появлению.

"Жених из All Inclusive": смотреть трейлер

А если после французских комедий хочется немного меньше смеяться и больше бояться, мы подготовили еще одну подборку. Здесь уже без милых любовных приключений – только жуткие истории, неожиданные повороты и герои, которым явно стоило остаться дома.