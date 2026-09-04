24 Канал п’ять французьких комедій – про кохання, роботу, багатих мажорів, сімейні проблеми та людей, яким давно час познайомитися з реальністю.

"Французький коханець"

Рік: 2025

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,2

У ролях: Омар Сі, Сара Жіродо, Албан Іванов, Паскаль Арбійо, Сінді Бруна.

Зірковий актор Абель зустрічає в Парижі офіціантку Маріон, яка переживає непростий період. Між ними виникає роман, але є одна маленька проблема: коли ти знаменитість, твоє особисте життя чомусь перестає бути особистим.

"Французький коханець": дивитись трейлер

"Працівник року"

Рік: 2022

Жанр: комедія

IMDb: 6,2

У ролях: Жером Коммандер, Летиція Дош, Крістіан Клав’є, Валері Лемерсьє, Жерар Дармон.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Венсан – держслужбовець, який настільки полюбив свою роботу, що звільнити його стає практично неможливо. Коли починаються скорочення, начальство відправляє його на дедалі дивніші завдання, аби він нарешті здався. Але чоловік готовий працювати хоч на Північному полюсі. Кар’єрна мотивація, якою її бачать люди, що дуже не хочуть шукати нову роботу.

"Працівник року": дивитись трейлер

"Інструкція з виховання мажорів"

Рік: 2021

Жанр: комедія

IMDb: 6,1

У ролях: Жерар Жюньо, Камілль Лу, Віктор Артус Соларо, Лука Мельява, Том Ліб.

Мільярдер втомився від трьох дорослих дітей, які звикли отримувати все, нічого особливо для цього не роблячи. Тож він інсценує власне банкрутство і відправляє їх у провінцію. Тепер доведеться працювати, заробляти гроші й самостійно вирішувати, що їсти. Життя без кредитної картки, коротше кажучи, починається.



"Інструкція з виховання мажорів": дивитись трейлер

"Махнемося тілами"

Рік: 2021

Жанр: комедія, фентезі

IMDb: 6,0

У ролях: Франк Дюбоск, Александра Ламі, Крістіан Мілле, Роз де Кервеноель, Матильда Реріх.

У родині Морель і без того вистачає проблем: батьки не розуміють дітей, діти не розуміють батьків. А потім одного ранку всі прокидаються в тілах одне одного. Тепер мама – підліток, тато – дитина, а сімейна терапія отримує дуже буквальне продовження.

"Махнемося тілами": дивитись трейлер

"Наречений з All Inclusive"

Рік: 2023

Жанр: комедія

IMDb: 5,7

У ролях: Дені Бун, Шарлотта Генсбур, Кад Мерад, Максим Гастой, Каролін Англад.

50-річний Трідан усе життя прожив у п’ятизірковому готелі та буквально не знає, що таке справжня реальність. Він вирушає до Парижа, щоб знайти кохання, яке зустрів ще 30 років тому. Але замість романтичної зустрічі отримує зведеного брата, який зовсім не радий його появі.

"Наречений з All Inclusive": дивитись трейлер

А якщо після французьких комедій хочеться трохи менше сміятися й більше боятися, ми підготували ще одну добірку. Тут уже без милих любовних пригод – лише моторошні історії, несподівані повороти й герої, яким явно варто було залишитися вдома.