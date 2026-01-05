Потрясающий финал "Очень странных дел": открытые вопросы, споры фанатов и сознательный выбор авторов

В первый день нового года состоялась премьера финального эпизода сериала "Очень странные дела". Серия под названием "По эту сторону" стала настоящим шоком для зрителей. Эпизод длится 128 минут, и каждая из них наполнена решающими противостояниями жителей Хокинса с Векной, который стремится разрушить привычный мир.

Зрители по-разному отреагировали на финал сериала. В материале 24 Канала со ссылкой на издание Variety рассказываем больше об открытых вопросах, которые волнуют фанатов, а также о том, что говорят авторы проекта.

Что известно о финале "Очень странных дел"?

Финальный эпизод сериала "Очень странные дела" стал настолько ожидаемым, что на стриминговой платформе Netflix произошел массовый технический сбой во время его премьеры. В то же время на фоне предыдущего эпизода зрители уже не имели слишком высоких ожиданий, ведь седьмая серия установила настоящий антирекорд оценок за всю историю сериала.

Несмотря на это, финал таки получил высокий результат – 8,1 балла из 10 на IMDb. Впрочем, часть зрителей осталась разочарованной тем, что не все точки над "і" были расставлены.

В частности, сериал оставил открытый финал и самый главный вопрос, который не дает покоя поклонникам: выжила ли Одиннадцать? Также не всем понравились судьбы других персонажей, в частности Майка Уиллера, который, по мнению фанатов, фактически превратился в своего отца.

Впрочем, именно судьба Одиннадцать стала предметом наибольшей дискуссии. В интервью авторы сериала уже объяснили свою позицию по этому вопросу. Они отметили, что отсутствие окончательных ответов в финале является сознательным творческим решением, ведь хотели, чтобы завершение истории было полно надежды.

Мы никогда не писали версию, где Одиннадцать просто остается в подвале. Это не могло быть просто и легко. Нам был нужен финал, который одновременно будет мучительным, светлым и полным надежды,

– говорят создатели.

По их словам, Одиннадцать в сериале является символом магии детства.

Будет ли продолжение сериала "Очень странные дела"?

31 декабря состоялась премьера финального эпизода сериала "Очень странные дела", которую с нетерпением ждали зрители. В то же время для многих это стало действительно печальным моментом, ведь культовая история подошла к концу. Сериал "Очень странные дела" полюбился миллионам зрителей во всем мире и стал одним из самых успешных проектов на стриминговой платформе Netflix.

Создатели шоу Мэтт и Росс Даффер заявили, что прямого продолжения истории не будет, однако анонсировали будущий спин-офф культового сериала. По их словам, это будет совершенно новая история, которая не будет иметь прямой связи с персонажами оригинального шоу.

Об этом братья Дафферы рассказали в интервью изданию Variety. Спин-офф получит новый город, новый мир, героев и совершенно новую мифологию. В проекте не появится ни один из персонажей "Очень странных чудес", поэтому авторы смогут работать с чистого листа, без привязки к предыдущей истории.

Вероятно, новый сериал также станет успешным, ведь работа братьев Дафферов оказалась действительно уникальной, что подтверждают высокие рейтинги шоу.