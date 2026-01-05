Глядачі по-різному відреагували на фінал серіалу. У матеріалі 24 Каналу з посиланням на видання Variety розповідаємо більше про відкриті питання, які хвилюють фанатів, а також про те, що кажуть автори проєкту.

Що відомо про фінал "Дивних див"?

Фінальний епізод серіалу "Дивні дива" став настільки очікуваним, що на стримінговій платформі Netflix стався масовий технічний збій під час його прем'єри. Водночас на тлі попереднього епізоду глядачі вже не мали надто високих очікувань, адже сьома серія встановила справжній антирекорд оцінок за всю історію серіалу.

Попри це, фінал таки отримав високий результат – 8,1 бала з 10 на IMDb. Утім, частина глядачів залишилася розчарованою тим, що не всі крапки над "і" були розставлені.

Зокрема, серіал залишив відкритий фінал і найголовніше питання, яке не дає спокою прихильникам: чи вижила Одинадцять? Також не всім сподобалися долі інших персонажів, зокрема Майка Віллера, який, на думку фанатів, фактично перетворився на свого батька.

Утім, саме доля Одинадцять стала предметом найбільшої дискусії. В інтерв'ю автори серіалу вже пояснили свою позицію щодо цього питання. Вони наголосили, що відсутність остаточних відповідей у фіналі є свідомим творчим рішенням, адже хотіли, аби завершення історії було сповнене надії.

Ми ніколи не писали версію, де Одинадцять просто залишається в підвалі. Це не могло бути просто й легко. Нам був потрібен фінал, який одночасно буде болісним, світлим і сповненим надії,

– кажуть творці.

За їхніми словами, Одинадцять у серіалі є символом магії дитинства.

Чи буде продовження серіалу "Дивні дива"?

31 грудня відбулася прем'єра фінального епізоду серіалу "Дивні дива", на яку з нетерпінням чекали глядачі. Водночас для багатьох це стало справді сумним моментом, адже культова історія добігла завершення. Серіал "Дивні дива" полюбився мільйонам глядачів у всьому світі та став одним із найуспішніших проєктів на стримінговій платформі Netflix.

Творці шоу Метт і Росс Даффери заявили, що прямого продовження історії не буде, однак анонсували майбутній спін-офф культового серіалу. За їхніми словами, це буде абсолютно нова історія, яка не матиме прямого зв'язку з персонажами оригінального шоу.

Про це брати Даффери розповіли в інтерв'ю виданню Variety. Спін-оф отримає нове місто, новий світ, героїв та цілком нову міфологію. У проєкті не з'явиться жоден із персонажів "Дивних див", тож автори зможуть працювати з чистого аркуша, без прив'язки до попередньої історії.

Ймовірно, новий серіал також стане успішним, адже робота братів Дафферів над "Дивними дивами" виявилася справді унікальною, що підтверджують високі рейтинги шоу.