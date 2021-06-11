"Очень странные дела": Netflix рассекретил новых актеров четвертого сезона

Во время Netflix Geeked Week стриминговый сервис сообщил, что в четвертом сезоне сериала "Очень странные дела" примут участие четыре новых актера.

Поэтому новыми актерами в ленте будут Эмибет Макналти, Майлз Труитт, Регина Тинг Чен и Грейс Ван Дин.

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Авторы сериала, Братья Даффер, в видео представили Эмибет Макналти. Создателям очень понравилась, как актриса исполняла главную роль Энн Ширли в драматическом сериале. В четвертом сезоне "Очень странных дел" она сыграет Вики – болтливую девушку, которая восхищается одним из главных персонажей.

Майлз Труитт, известный по сериалу "Черная молния", сыграет Патрика – звезду баскетбола, чью жизнь изменили ужасные события. Регина Тинг Чен, актриса известного сериала "Королева Юга", сыграет мисс Келли – ответственную и хорошую учительницу.

А Грейс Ван Дин наиболее известна по роли Кэти Кэмпбелл в сериале "Село", сыграет Крисси – ведущую чирлидершу, которая не рассказывает никому один большой секрет.

Ранее было известно о таком актерском составе четвертого сезона "Очень странных дел":

Джейми Кэмпбелл Бауэр;

Эдуардо Франко;

Джозеф Квинн;

Том Влашиха;

Шерман Август;

Мейсон Дай;

Никола Дуричко;

Роберт Инглунд.

Также в новой части вернутся все основные актеры сериала, в частности:

Милли Бобби Браун;

Финн Вулфхард;

Гейтен Матараццо;

Ноа Шнапп;

Калеб Маклафлин;

Сэди Синк;

Вайнона Райдер;

Дэвид Харбор;

Наталья Дайер;

Чарли Хитон;

Джо Кэри и Майя Хоук.

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Напомним, работа над новым сезоном началась в феврале 2020 года, но была приостановлена из-за пандемии. Сегодня съемки происходят в Атланте.

Дату премьеры четвертого сезона сериала "Очень странные дела" сообщат позже.