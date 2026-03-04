"Очень страшное кино 6" – долгожданная перезагрузка франшизы, которая скоро выйдет в свет

Для настоящих поклонников кино нет ничего прекраснее, чем возвращение перезагруженной любимой франшизы. Уже совсем скоро состоится премьера фильма "Очень страшное кино 6".

Это очередная часть популярной пародийной комедийной франшизы, которая высмеивает культовые фильмы ужасов. В материале 24 Канала мы расскажем обо всем, что известно на данный момент.

Что известно о фильме "Очень страшное кино 6"?

В июне 2026 года в США ожидается премьера фильма "Очень страшное кино 6", режиссером которого стал Майкл Тиддес. Сценарий написали братья Марлон, Шон и Кинен Веянс вместе с Риком Альваресом.

Сейчас в сети доступен трейлер, в котором показано, как герои попадают в настоящий хаос, связанный с убийцами, монстрами и другими сверхъестественными существами. Об этом сообщает издание GamesRadar. Ролик полон пародиями на M3GAN и такие ленты как "Субстанция", "Оружие", "Грешники".

Если вы посмотрите "Очень страшное кино", "Очень страшное кино 2", то увидите, что мы не просто "давайте добавим туда все подряд". Мы добавили все, что органично вписывалось в характеры персонажей,

– заявляют создатели "Очень страшного кино 6".

"Очень страшное кино 6": смотрите онлайн трейлер фильма

Как и раньше, франшиза "Очень страшное кино" высмеивает культовые фильмы ужасов, совмещая шутку и пародию с современными реалиями жанра.

Это уже шестая часть серии и одновременно своеобразная перезагрузка франшизы, ведь предыдущий фильм выходил в 2013 году.

Какие актеры сыграют в фильме?

В новом фильме некоторые актеры возвращаются к своим культовым ролям:

Анна Фарис и Реджина Холл воссоздают свои образы из первых четырех частей;

Марлон Вейянс снова играет роль из двух первых фильмов;

Локлин Манро возвращается к роли из дебютной части серии.

Актерский состав:

Анна Фарис – Синди Кэмпбелл

– Синди Кэмпбелл Реджина Холл – Бренда Микс

– Бренда Микс Марлон Веянс – Шорти Микс

– Шорти Микс Шон Уэйанс – Рэй Уилкинс

– Рэй Уилкинс Джон Абрагамс – Бобби Принц

– Бобби Принц Локлин Манро – Грег Филлипп

– Грег Филлипп Чери Отери

Крис Эллиотт

Деймон Уэйанс (младший)

Фильм обещает совместить ностальгию для давних поклонников серии с современной пародийной комедией, создавая новые хаотичные и веселые моменты на экране.