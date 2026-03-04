Це чергова частина популярної пародійної комедійної франшизи, яка висміює культові фільми жахів. У матеріалі 24 Каналу ми розповімо про все, що відомо на цей момент.

Що відомо про фільм "Дуже страшне кіно 6"?

У червні 2026 року в США очікується прем'єра фільму "Дуже страшне кіно 6", режисером якого став Майкл Тіддес. Сценарій написали брати Марлон, Шон та Кінен Веянси разом із Ріком Альваресом.

Наразі у мережі доступний трейлер, у якому показано, як герої потрапляють у справжній хаос, пов'язаний із вбивцями, монстрами та іншими надприродними істотами. Про це повідомляє видання GamesRadar. Ролик сповнений пародіями на M3GAN та такі стрічки як "Субстанція", "Зброя", "Грішники".

Якщо ви подивитеся "Дуже страшне кіно", "Дуже страшне кіно 2", то побачите, що ми не просто "давайте додамо туди все підряд". Ми додали все, що органічно вписувалося в характери персонажів,

– заявляють творці "Дуже страшного кіно 6".

"Дуже страшне кіно 6": дивіться онлайн трейлер фільму

Як і раніше, франшиза "Дуже страшне кіно" висміює культові фільми жахів, поєднуючи жарт і пародію з сучасними реаліями жанру.

Це вже шоста частина серії і водночас своєрідне перезавантаження франшизи, адже попередній фільм виходив у 2013 році.

Які актори зіграють у фільмі?

У новому фільмі деякі актори повертаються до своїх культових ролей:

Анна Фаріс і Реджина Голл відтворюють свої образи з перших чотирьох частин;

Марлон Веянс знову грає роль із двох перших фільмів;

Локлін Манро повертається до ролі з дебютної частини серії.

Акторський склад:

Анна Фаріс – Сінді Кемпбелл

– Сінді Кемпбелл Реджина Голл – Бренда Мікс

– Бренда Мікс Марлон Веянс – Шорті Мікс

– Шорті Мікс Шон Веянс – Рей Вілкінс

– Рей Вілкінс Джон Абрагамс – Боббі Принц

– Боббі Принц Локлін Манро – Грег Філліпп

– Грег Філліпп Чері Отері

Кріс Елліотт

Деймон Веянс (молодший)

Фільм обіцяє поєднати ностальгію для давніх шанувальників серії з сучасною пародійною комедією, створюючи нові хаотичні та веселощі моменти на екрані.