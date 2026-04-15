Люди теряли сознание: 5 фильмов ужасов, которые нельзя смотреть в одиночестве

Сегодня действительно трудно найти фильм ужасов, который удовлетворит потребности требовательного зрителя. Однако в киноархиве есть несколько лент, которые во время просмотра могут напугать не на шутку.

24 Канал расскажет о некоторых таких фильмах ужасов, однако настоятельно рекомендуем смотреть их в компании, ведь чувство страха может взять верх.

К теме Первый украиноязычный фильм ужасов, который вышел в свет 20 лет назад

"Синистер", 2012

Рейтинг IMDb: 6,8

Однажды писатель находит в своем доме старые пленки и понимает, что это не просто старые записи, а хроника жестоких убийств целых семей. С каждой новой кассетой граница между реальностью и чем-то потусторонним стирается. А хуже всего – кажется, это "нечто" уже заметило его самого..

Почему этот фильм не стоит смотреть в одиночку?

Потому что после просмотра любой звук в доме будет казаться доказательством, что здесь еще кто-то есть. Особенно ночью. Особенно когда темно.

"Экзорцист", 1973

Рейтинг IMDb: 8,1

История одержимости маленькой девочки становится настолько ужасной, что даже священники начинают сомневаться в собственной вере. Это не просто борьба со злом, а столкновение с чем-то древним и безжалостным.

Когда фильм вышел впервые, то люди реально теряли сознание в кинотеатрах, а некоторые сцены вызвали настолько сильную реакцию, что ленту даже временно запрещали в отдельных странах. И что интересно, "Экзорцист" стал первым фильмом ужасов, который номинировали на Оскар в категории "Лучший фильм".

Почему этот фильм не стоит смотреть в одиночку?

Потому что по ощущениям фильм пугает не сразу, а постепенно "залезает под кожу", меняя ощущение реальности.

"Наследственность", 2018

Рейтинг IMDb: 7,3

После смерти бабушки в семье начинают происходить странные вещи. Секреты, которые должны были оставаться скрытыми, становятся явными. В результате получается, что наследственность может быть еще и с темной стороной.

Почему этот фильм не стоит смотреть в одиночку?

Потому что здесь страшно не только то, что видишь, а то, что начинаешь чувствовать. А после финала фильма не очень хочется оставаться наедине со своими мыслями.

"Заклятие", 2013

Рейтинг IMDb: 7,5

Супруги исследователей паранормального берутся за дело семьи, которую преследует что-то в их доме. Но то, с чем они сталкиваются, оказывается значительно сильнее и страшнее, чем все, что они видели раньше.

И что хуже всего – история основана на реальных событиях.

Почему этот фильм не стоит смотреть в одиночку?

После этого фильма темные углы в комнате вдруг становятся очень... подозрительными. И даже появляется ощущение, что кто-то может наблюдать.

"Паранормальное явление", 2007

Рейтинг IMDb: 6,3

Молодая пара начинает записывать то, что происходит в их доме ночью. Камера работает, ночь идет...и каждой следующей ночью события становятся все хуже.

Почему этот фильм не стоит смотреть в одиночку?

Потому что каждый шаг, каждый шорох вдруг превратит собственное жилье на "опасное место".

Какой новый фильм ужасов выходит в кино?

Франшиза "Астрал" возвращается в кино. Ее название – "Астрал: За пределами Потустороннего мира". Джемма воспитывает дочь в доме, где росла сама. И вдруг она понимает, что умеет проникать в другое измерение, который заселен потерянными душами. Но это только начало. Оказывается Джемма может возвращать сущности в реальный мир.

На YouTube уже доступен к просмотру трейлер.