Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух в интервью для Media Business Reports рассказала, что решение об окончательном формате проведения Одесского международного кинофестиваля в 2022 году будет принято позже. Собственно, тогда, когда станет ясно, кончилась ли активная фаза войны России с Украиной.

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Где может пройти Одесский кинофестиваль в 2022 году

План А – проведение фестиваля вживую в Одессе в июле – чем дальше, тем менее кажется реалистичным. Следовательно, план B – проведение фестиваля в онлайн-формате. Также рассматриваем план С – опцию проведения фестиваля позже. А план D – это кооперация с другими фестивалями,

– отметила Анна Мачух.

"Мы получаем много предложений от фестивалей всего мира провести в их пределах, на их локациях какие-то части ОМКФ. Мы как раз ведем переговоры как с фестивалями класса А, так и с фестивалями более зрительскими и думаем, что уже через неделю-две у нас будут новости в этом контексте", – дополнила она.

По словам Мачух, в случае объединения с другими фестивалями речь идет именно об основных официальных программах, ведь гостевые секции уже проводятся в рамках других кинособытий мира. Таким образом, украинские фильмы, участвовавшие в ОМКФ, показывают на зарубежных площадках.

А как насчет нынешнего "Золотого волчка"?

Насчет "Золотого волчка" трудно еще ответить, потому что, как сообщила Мачух, "это сложный процесс голосования, в котором в соответствии с регламентом должно участвовать не менее 51 % киноакадемиков". Учитывая войну, сейчас многие кинопрофессионалы привлечены на фронте. "Мы продолжили прием фильмов (до сих пор их принимаем на конкурс "Золотой волчок"), но голосование не начнем, пока не закончится активная фаза войны", –сказала она.