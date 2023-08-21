Главной фестивальной локацией ОМКФ стал современный культурно-художественный центр имени Ивана Миколайчука, который был открыт в 2021 году к 80-летию артиста. Параллельно проводятся показы в старом советском кинотеатре "Черновцы".

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Первый день показался достаточно насыщенным, ведь начался и завершился обсуждением фильмов об украинской борьбе за свободу. Фильмом-открытием фестиваля стал "Довбуш" Олеся Санина, который возвращает нас к 18 веку, когда украинский народ снова сталкивался с притеснениями и находился под властью Московского государства и Речи Посполитой.

"Довбуш": смотрите трейлер ленты



В завершение первого дня показали документальную ленту под названием "Родина". Это общий творческий проект Ханны Бадзяки и Александра Михалковича. Этот фильм прикоснулся к наболевшей проблеме дедовщины в белорусской армии.

Кадр из фильма "Родина" / Скриншот из фильма

Дрескод ОМКФ – coktail с элементами национального наряда. Традиционный пафосный красный тротуар заменить черным – и это логично, ведь в стране война. Гостями кинофестиваля стали:

директор Одесского кинофестиваля Анна Мачух;

пиар-директор ОМКФ Татьяна Власова;

ведущая церемонии и актриса Дарья Трегубова;

мэр Черновцов Роман Кличук;

часть съемочной группы фильма "Довбуш", среди которых режиссер Олесь Санин и оператор Сергей Михальчук;

актрисы Светлана Охрименко, Наталья Арутюнян, Дарья Плахтий, Ирина Веренич-Островская и Елена Лавренюк;

режиссеры Ирина Громозда, Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Тарас Дронь;

программный директор фестиваля "Николайчук OPEN" Алекс Малышенко и генпродюсер "Николайчук OPEN" Алексей Гладушевский;

глава центра Миколайчука Татьяна Дяченко.

Одесский международный кинофестиваль / Фото прессслужбы ОМКФ