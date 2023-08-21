Головною фестивальною локацією ОМКФ став модерний культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, який відкрили у 2021 році до 80-річчя артиста. Паралельно проводяться покази в старому радянському кінотеатрі "Чернівці".

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Перший день видався доволі насиченим, адже розпочався та завершився обговоренням фільмів про українську боротьбу за свободу. Фільмом-відкриттям фестивалю став "Довбуш" Олеся Саніна, який повертає нас до 18 століття, коли український народ знову стикався з утисками та перебував під владою Московської держави та Речі Посполитої.

"Довбуш": дивіться трейлер стрічки



На завершення першого дня показали документальну стрічку під назвою "Батьківщина". Це спільний творчий проєкт Ханни Бадзяки та Александра Міхалковича. Цей фільм доторкнувся до наболілої проблеми дідівщини в білоруській армії.

Кадр з фільму "Батьківщина" / Скриншот з фільму

Дрескод цьогорічного ОМКФ – coktail з елементами національного вбрання. Традиційний пафосний червоний хідник замінити на чорний – і це логічно, адже у країні війна. Гостями кінофестивалю стали:

директорка Одеського кінофестивалю Анна Мачух;

піар-директорка ОМКФ Тетяна Власова;

ведуча церемонії та акторка Дар'я Трегубова;

мер Чернівців Роман Клічук;

частина знімальної групи фільму "Довбуш", серед яких режисер Олесь Санін та оператор Сергій Михальчук;

акторки Світлана Охрименко, Наталія Арутюнян, Дарії Плахтій, Ірина Веренич-Островська та Олена Лавренюк;

режисери Ірина Громозда, Дмитро Сухолиткий-Собчук, Тарас Дронь;

програмний директор фестивалю "Миколайчук OPEN" Алекс Малишенко та генпродюсер "Миколайчук OPEN" Олексій Гладушевський;

очільниця центру Миколайчука Тетяна Дяченко.

Одеський міжнародний кінофестиваль / Фото пресслужби ОМКФ