"Золотой Дюк" и 50 тысяч гривен: кто стал победителем Одесского международного кинофестиваля

В Черновцах отгремел 14 Одесский международный кинофестиваль. За неделю представили 46 фильмов, среди которых 32 были украинскими.

Торжественную церемонию закрытия провели актриса Дарья Трегубова и киновед Алик Шпилюк. Лучшим игровым полнометражным и документальным лентам были вручены призы в размере 50 тысяч гривен каждому, а также, конечно, статуэтка "Золотого Дюка".

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Лауреаты Одесского международного кинофестиваля

Жюри Национального конкурса, в состав которого входила Марина Эр Горбач, режиссер фильма "Клондайк", выбрали лучший украинский полнометражный документальный фильм - фильм "Откуда куда" Мачека Хамела.

Этот фильм снимался внутри эвакуационной машины, в которой я являлся водителем и режиссером. Я решил просто помогать как волонтер, как водитель, как это делали десятки тысяч поляков с начала войны. Потому что мы хорошо понимаем, что эта война – это не только защита Украины, но и всей Европы.

– сказал Мачек.

"Откуда куда": смотрите трейлер

В номинации "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" победил фильм Михаля Виника "Валерия выходит замуж". Карина Химчук была отмечена специальным отличием Национального конкурса как лучшая актриса за свою роль в фильме "Ты меня любишь?" Дмитрию Нежельскому было вручено специальное отличие за лучшую мужскую роль за его выступление в фильме "Сашенька".

Фильмом-закрытием 14-го Одесского международного кинофестиваля стала картина "Клуб Зеро" австрийского режиссера Джессики Гауснер.

Список всех победителей

Национальная конкурсная программа:

Лучший украинский полнометражный игровой фильм – "Валерия выходит замуж",

Лучший украинский полнометражный документальный фильм – "Откуда куда",

Специальное отличие за лучшую режиссуру – Алиса Коваленко, фильм "Мы не угаснем",

Специальная награда за лучшую женскую роль – Карина Химчук за роль в фильме "Ты меня любишь?",

Специальное отличие за лучшую мужскую роль – Дмитрий Нежельский за роль в фильме "Сашенька",

Приз от Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальный фильм в сфере защиты прав человека – "Мы не угаснем".

Международная европейская конкурсная программа: