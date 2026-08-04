Объявили программу Одесского международного кинофестиваля 2026 года: какие фильмы претендуют на победу
Одесский международный кинофестиваль объявил участников Национальной конкурсной программы, которая в этом году пройдет в конце августа – в начале сентября в Киеве. Организаторы отобрали четырнадцать полнометражных фильмов, которые откровенно исследуют опыт войны, тему человеческой стойкости, боль утрат и поиск надежды на будущее.
Об этом говорится на сайте кинофестиваля. Основу программы этого года составили десять документальных фильмов, отражающих новую реальность жизни украинцев.
Авторы фильмов обращаются к совершенно разным, но одинаково важным темам. Они рассказывают истории воинов, проходящих сложную реабилитацию с помощью театра, показывают отвагу спасателей и волонтеров, которые под обстрелами вывозят мирных жителей и брошенных животных из прифронтовых зон, и даже исследуют военные преступления против природы в национальных парках.
Игровые фильмы конкурса предлагают зрителям глубокое художественное осмысление современных событий. Создатели этих фильмов размышляют о непростом послевоенном будущем, о пути адаптации людей с синдромом Дауна, спасающихся от войны за рубежом, и о сложном поиске собственного дома перед лицом катастрофы. Даже история о циничном актере, изображающем пациента психиатрической больницы, становится глубоким рассказом о втором шансе, достоинстве и сопереживании.
Независимое жюри выберет победителей в номинациях "Лучший игровой фильм" и "Лучший документальный фильм". В то же время сами зрители путем голосования определят обладателя Гран-при, а Международная федерация кинопрессы вручит свой специальный диплом.
Одесский кинофестиваль объявил программу: список номинантов
Игровые фильмы:
- "За Перемогу!" (режиссер Валентин Васянович)
- "Крила" (режиссер Ана Роша де Соуза)
- "Мрія Кіри" (режиссер Денис Колесников)
- "Соліст"(режиссер Сергей Сторожев)
Документальные фильмы:
- "Бо козацького роду" (режиссер Роман Крупач)
- "Гірник" (режиссер Николай Бут)
- "Летять хмари з великою швидкістю"(режиссер Роман Островский)
- "Машина часу Майдан" (режиссеры Владимир Тихий и Роман Любий)
- "Одного дня я хочу побачити тебе щасливим" (режиссер Марина Никольчева)
- "Рятуй" (режиссер Алессио Скьяцца)
- "Театр Ветеранів" (режиссер Юлия Большинская)
- "Тиша лиманів" (режиссер Владимир Бакум)
- To Die To Live (режиссер Юлия Гонтарук)
Кстати, на днях также стало известно, какие фильмы представят Украину на Венецианском кинофестивале.