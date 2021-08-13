Disney снял ремейк культового фильма 90-х "Один дома": известна дата премьеры

Компания Disney завершила работу над ремейком культового фильма прошлого века "Один дома" и объявила дату премьеры на своем стриминговом сервисе – 12 ноября 2021 года. Об актерах и сюжете нового фильма узнавайте на Кино 24.

Как сообщает источник, Disney + уже готова представить свое видение истории о маленьком мальчике, который остается один дома на Рождество. Заявление означает возрождение старой франшизы 2000-х годов от студии 20th Century. Мир узнал о производстве шестого фильма франшизы после приобретения компанией Walt Disney студии 20th Century Fox и прав на все фильмы студии.

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Deadline сообщает также, что в Disney + работают над обновлением таких франшиз от Fox, как "Оптом дешевле", "Ночь в музее" и "Дневник слабака".

Чем порадует ремейк "Один дома"

Праздничный фильм будет называться "Один дома: дом, милый дом" премьера ремейка состоится 12 ноября и фильм будет доступен только на стриминговом сервисе Disney +. Сюжет фильма будет основан на оригинальном сценарии Джона Хьюза, автора фильма с Маколеем Калкиным "Один дома". Конечно, на этот раз семья так же оставляет случайно мальчика дома на Рождество, но едет в Японию, а не Флориду (как в сюжете оригинального фильма). Мальчику придется самостоятельно защищать дом от преступников и грабителей, которыми выступит семейная пара.



Арчи Йейтс / Фото из инстаграма Disney Plus

Главные роли в фильме исполнят такие актеры, как:

Элизабет Клэр Кемпер ("Офис") – в роли мамы,

Роб Делани ("Дэдпул 2") – в роли папы,

молодой Арчи Йейтс ("Кролик Джоджо") – в роли мальчика.

Напомним, что было пять предыдущих выпусков Fox франшизы "Один дома", которая началась в 1990 году с комедии Криса Колумба, написанной Хьюзом, с Маколеем Калкиным в главной роли. Кстати, первый фильм получил две номинации на Оскар за музыку Джона Уильямса и оригинальную песню.