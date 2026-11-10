Его знают миллионы: "Один дома" отмечает 36-летие – секреты фильма, которые вас удивят

Есть фильмы, которые с годами не теряют своего шарма, а лишь прочнее укореняются в праздничных традициях. Одна из них – история о маленьком Кевине Маккалистере, чьи проделки уже несколько поколений подряд заставляют зрителей смеяться, переживать и возвращаться к детским воспоминаниям.

10 ноября 1990 года в Чикаго состоялась премьера комедии "Один дома", которая впоследствии стала одним из самых узнаваемых рождественских фильмов в мире. 24 Канал предлагает вспомнить, как создавали картину, какие неожиданные истории остались за кадром и почему она до сих пор вызывает столько теплых чувств.

Как появилась история о Кевине Маккалистере

Идея "Один дома" родилась из вполне бытовой ситуации. Сценарист Джон Хьюз собирался в семейное путешествие и задумался над тем, что произойдет, если он случайно забудет одну из самых важных вещей – собственного ребенка. Эта мысль легла в основу будущего сценария, который впоследствии стал настоящим рождественским хитом.

Режиссером картины выступил Крис Коламбус, а главную роль сыграл Маколей Калкин. На тот момент юному актеру было всего девять лет, однако именно его харизма, непосредственность и комедийный талант сделали Кевина персонажем, которого полюбили зрители всех возрастов.

Интересно, что путь фильма к экранам был не таким простым. Сначала проектом занималась Warner Bros., однако из-за превышения первоначального бюджета производство приостановили. В конце концов ленту подхватила 20th Century Fox, и это решение оказалось чрезвычайно успешным.

Смотреть трейлер фильма "Один дома" онлайн:

Знаменитая сцена с пауком была вовсе не постановочной

Один из самых запоминающихся эпизодов фильма – момент, когда Кевин кладет настоящего тарантула на лицо Марва. Реакция актера Дэниела Стерна выглядит настолько убедительной, что трудно поверить: он действительно согласился на такой эксперимент.

Более того, паук в сцене был живым, а актер должен был сохранять спокойствие, пока животное ползало по его лицу. Стерн разрешил снять только один дубль, потому что не хотел лишний раз подвергать себя такому испытанию. Его крик, который мы слышим в фильме, добавили уже на этапе постпродакшна, чтобы не напугать тарантула.

Еще одна интересная деталь касается Джо Пеши, сыгравшего Гарри. Актер старался держаться подальше от Маколея Калкина между съемками, чтобы мальчик действительно воспринимал его как неприятного грабителя. Так он хотел сделать взаимодействие персонажей на экране более естественным.

Кадр из фильма "Один дома" / IMDb

Фильм внутри фильма, которого на самом деле не существует

"Оставь сдачу себе, грязная тварь!" – эту фразу узнают даже те, кто давно не смотрел "Один дома". Она звучит в черно-белой гангстерской ленте, которую Кевин включает на видеомагнитофоне, чтобы напугать незваных гостей.

Но есть один нюанс: фильма "Ангелы с грязными душами" никогда не существовало. Этот короткий эпизод специально сняли для комедии Криса Коламбуса, стилизовав его под старое гангстерское кино. В то же время авторы вдохновлялись реальной картиной 1938 года "Ангелы с грязными лицами".

Интересно, что вымышленная лента настолько убедительно вписалась в сюжет, что некоторые зрители годами считали ее настоящим фильмом.

Кадр из фильма "Один дома" / IMDb

Не только комедия: зачем фильму нужен пожилой сосед Кевина

За шумными ловушками, забавными ситуациями и противостоянием с грабителями скрывается еще одна история, которая делает "Один дома" гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Речь идет о пожилом соседе Марли, которого сначала боится Кевин. Мужчина кажется мальчику загадочным и даже опасным, однако со временем между ними возникает особая связь. Эта сюжетная линия придает комедии трогательности и напоминает, что в праздничной суете важно не забывать о близких.

Кадр из фильма "Один дома" / IMDb

Почему "Один дома" до сих пор хочется пересматривать

За 36 лет фильм не просто стал узнаваемой комедией, а превратился в часть массовой рождественской культуры. Ее регулярно возвращают на экраны, цитируют, обсуждают в соцсетях и показывают детям, которые только знакомятся с приключениями Кевина.

Возможно, секрет популярности заключается в том, что каждый находит в этой истории что-то свое. Для кого-то это воспоминания о детстве и зимних каникулах, для других – возможность снова посмеяться над неудачными попытками Гарри и Марва, а для кого-то – напоминание о том, насколько важно ценить близких.

Кадр из фильма "Один дома" / IMDb

Похожую атмосферу детства и кинематографической ностальгии имеет и культовая комедия "Матильда", история которой также до сих пор остается любимой для миллионов зрителей.