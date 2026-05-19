Театр Франко и "Азов" создают совместный спектакль, режиссером которого стал Урывский
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко и 1-й корпус НГУ "Азов" работают над совместным спектаклем "Одиссея. Меотида". Его создает режиссер Иван Урывский вместе с военными.
В спектакле классический миф Гомера пересекается с реальным опытом защитников Мариуполя.
Что известно о спектакле "Одиссея. Меотида"?
За основу спектакля взята пьеса военнослужащего "Азова" и драматурга Алексея Доричевского с позывным "Фиш". В центре сюжета – "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера, "переосмысленная как история возвращения домой, к собственному имени, к памяти о себе и своей стране", отмечается в пресс-релизе.
Классика будет сосуществовать вместе со свидетельствами защитников Мариуполя. "Меотида" – древнегреческое название Азовского моря, которое в спектакле является образом пути к дому, памяти, веры и будущего возвращения. Для азовцев Мариуполь является символической Итакой – местом, где все начиналось и куда нужно вернуться.
Команда выбрала язык мифов и образов и сознательно избегает прямой документалистики. В спектакле рассказывается об опыте войны, потери, любви и возвращения.
Травматический опыт еще слишком близок, поэтому мы выбрали мифологическое направление диалога. Это создает условную дистанцию между нашими переживаниями и историей на сцене. Призма театра позволяет меньше говорить о цифрах и обратиться к человеческой душе. Молчать мы не имеем права, потому что за нас это скажет враг,
– отметил Алексей Доричевский.
В актерский состав вошли:
- Даниил Мирешкин
- Акмал Гурезов
- Елена Хохлаткина
- Лариса Руснак
- Дарья Легейда
- Мария Рудинская
- Виталий Ажнов
- Дмитрий Чернов
- Андрей Саминин
- Сергей Калантай
- Михаил Кукуюк
- Иван Шаран
- Иван Билаш
- Роман Ясиновский и другие
Команда спектакля "Одиссея. Меотида" / Фотограф Юлия Вебер
После премьеры спектакль "Одиссея. Меотида" войдет в репертуар Национального академического драматического театра имени Ивана Франко на постоянной основе.