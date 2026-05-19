Театр Франко и "Азов" создают совместный спектакль, режиссером которого стал Урывский
19 мая, 00:17
Мария Примыч
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко и 1-й корпус НГУ "Азов" работают над совместным спектаклем "Одиссея. Меотида". Его создает режиссер Иван Урывский вместе с военными.

В спектакле классический миф Гомера пересекается с реальным опытом защитников Мариуполя. Больше о новом проекте читайте в материале 24 Канала.

Что известно о спектакле "Одиссея. Меотида"?

За основу спектакля взята пьеса военнослужащего "Азова" и драматурга Алексея Доричевского с позывным "Фиш". В центре сюжета – "Одиссея" древнегреческого поэта Гомера, "переосмысленная как история возвращения домой, к собственному имени, к памяти о себе и своей стране", отмечается в пресс-релизе.

Классика будет сосуществовать вместе со свидетельствами защитников Мариуполя. "Меотида" – древнегреческое название Азовского моря, которое в спектакле является образом пути к дому, памяти, веры и будущего возвращения. Для азовцев Мариуполь является символической Итакой – местом, где все начиналось и куда нужно вернуться.

Команда выбрала язык мифов и образов и сознательно избегает прямой документалистики. В спектакле рассказывается об опыте войны, потери, любви и возвращения.

Травматический опыт еще слишком близок, поэтому мы выбрали мифологическое направление диалога. Это создает условную дистанцию между нашими переживаниями и историей на сцене. Призма театра позволяет меньше говорить о цифрах и обратиться к человеческой душе. Молчать мы не имеем права, потому что за нас это скажет враг, 
– отметил Алексей Доричевский.

Команда спектакля "Одиссея. Меотида" / Фото Юлия Вебер

В актерский состав вошли:

  • Даниил Мирешкин
  • Акмал Гурезов
  • Елена Хохлаткина
  • Лариса Руснак
  • Дарья Легейда
  • Мария Рудинская
  • Виталий Ажнов
  • Дмитрий Чернов
  • Андрей Саминин
  • Сергей Калантай
  • Михаил Кукуюк
  • Иван Шаран
  • Иван Билаш
  • Роман Ясиновский и другие

После премьеры спектакль "Одиссея. Меотида" войдет в репертуар Национального академического драматического театра имени Ивана Франко на постоянной основе.

