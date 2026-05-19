У виставі класичний міф Гомера перетинається з реальним досвідом оборонців Маріуполя. Більше про новий проєкт читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про виставу "Одіссея. Меотида"?

За основу вистави взята п'єса військовослужбовця "Азову" та драматурга Олексія Доричевського з позивним "Фіш". У центрі сюжету – "Одіссея" давньогрецького поета Гомера, "переосмислена як історія повернення додому, до власного імені, до пам'яті про себе і свою країну", зазначається у пресрелізі.

Класика співіснуватиме разом зі свідченнями оборонців Маріуполя. "Меотида" – давньогрецька назва Азовського моря, яке у виставі є образом шляху до дому, пам'яті, віри та майбутнього повернення. Для азовців Маріуполь є символічною Ітакою – місцем, де все починалось і куди потрібно повернутися.

Команда обрала мову міфів та образів й свідомо уникає прямої документалістики. У виставі розповідається про досвід війни, втрати, любові та повернення.

Травматичний досвід ще занадто близький, тому ми обрали міфологічний напрям діалогу. Це створює умовну дистанцію між нашими переживаннями та історією на сцені. Призма театру дозволяє менше говорити про цифри й звернутись до людської душі. Мовчати ми не маємо права, бо за нас це скаже ворог,

– зазначив Олексій Доричевський.

Команда вистави "Одіссея. Меотида" / Фото Юлія Вебер

До акторського складу увійшли:

Данііл Мірешкін

Акмал Гурезов

Олена Хохлаткіна

Лариса Руснак

Дар'я Легейда

Марія Рудинська

Віталій Ажнов

Дмитро Чернов

Андрій Самінін

Сергій Калантай

Михайло Кукуюк

Іван Шаран

Іван Білаш

Роман Ясиновський та інші

Після прем'єри вистава "Одіссея. Меотида" увійде до репертуару Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка на постійній основі.