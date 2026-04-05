Триумфатор на Оскаре, но разочарование среди зрителей: что не так с фильмом "Одна битва за другой"

Фильм "Одна битва за другой" с Шоном Пенном и Леонардо Ди Каприо стал настоящим триумфатором на Оскаре-2026, ведь победил аж в пяти номинациях, включая "Лучший фильм". Однако среди зрителей фильм вызывает разные реакции.

Создатели ютуб-канала "КиноПил", которые делают треш-обзоры на фильмы, посмотрели "Одну битву за другой" и расскажут, стоит ли тратить время на эту ленту, которая так полюбилась киноакадемии.

Что не так с фильмом "Одна битва за другой"?

Эту ленту снял режиссер Пол Томас Андерсон. Он экранизировал роман Томаса Пинчона "Винокрай", но адаптировал события к современным реалиям. Интересно то, что все фильмы режиссер – это полностью его авторское видение, поэтому и "Одна битва за другой" не стала исключением.

Главный герой здесь – истощенный революционер Боб, который живет в постоянной наркотической паранойе. Мужчина полностью отстранен от общества, живет только со своей дочерью Виллой. Но после 16 лет в его жизнь снова возвращается прошлое. Теперь Бобу приходится защищать родного человека, представая перед тенями собственного прошлого.

Подробный обзор фильма можете посмотреть ниже, не будем спойлерить, но, подытоживая, авторы "КиноПила" считают, что этот фильм, как и "Грешники", даже рядом не стоит с "Форестом Гампом". Пол Томас Андерсон построил одновременно простую историю об отце-неудачнике и высмеял всех, как только можно.

Однако в фильме "Одна битва за другой" точно заслуживает похвалы визуал и крутая актерская игра Шона Пенна. Кстати, он в этом году выиграл Оскар за "Лучшую мужскую роль второго плана", но не присутствовал на церемонии, поскольку в то время был в дороге в Украину.

Обзор фильма "Одна битва за другой": смотрите видео онлайн

