Сильный фильм с высоким рейтингом, который стоит посмотреть каждому

В 2023 году вышла биографическая драма "Одна жизнь", режиссером которой стал Джеймс Гоувз. Это история о британском филантропе Николасе Уинтоне, который спас сотни детей во время войны.

Роль Николаса Уинтона сыграл оскароносный валлийский актер Энтони Хопкинс, а молодого филантропа на экране воплотил Джонни Флинн.

Тоже интересно Эти 4 фильма подарят вам много счастья

О чем фильм "Одна жизнь"?

Рейтинг IMDb: 7.5/10

В декабре 1938 года молодой лондонский брокер Николас Уинтон приезжает в Прагу. Он убеждает Тревора Чедвика и Дорин Уорринер, которые являются членами Британского комитета по делам беженцев в Чехословакии, спасти сотни детей, преимущественно еврейских, прежде чем нацисты закроют границы.

Через пятьдесят лет Николас думает о судьбе детей, которых он не смог доставить в безопасное место в Англии. В сериале BBC "Вот это жизнь!" мужчина снова встречается с теми, кого помог спасти, и наконец начинает принимать чувство вины и горе, которые его преследовать.

"Одна жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие актеры снялись в фильме?

Кроме Энтони Хопкинса и Джонни Флинна, в фильме сыграли такие актеры:

Хелена Бонэм Картер – Баби Уинтон

– Баби Уинтон Лена Олин – Грете Уинтон

– Грете Уинтон Джонатан Прайс – Мартин Блейк

– Мартин Блейк Зигги Хит – молодой Мартин Блейк

– молодой Мартин Блейк Ромола Гарай – Дорин Уорринер

– Дорин Уорринер Алекс Шарп – Тревор Чедвик

– Тревор Чедвик Саманта Спиро – Эстер Ратцен

Какие еще высокорейтинговые фильмы посмотреть?