Для любителей роскошной классики: лучшие фильмы с Одри Хэпберн

Одри Хэпберн – британская актриса, ставшая образцом для подражания для целых поколений. Её главная особенность заключалась в сочетании аристократической внешности, детской непосредственности и внутренней эмпатии.

Актриса предложила новый подход к стилю и кино. Она даже получила статус иконы стиля, а за роль в фильме "Римские каникулы" стала лауреатом премии "Оскар". Эта личность определенно заслуживает того, чтобы фильмы с ее участием продолжали жить. Поэтому 24 Канал далее в материале расскажет о них.

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"Завтрак у Тиффани", 1961

Рейтинг IMDb: 7,5

19-летняя девушка Холли Голайтли переезжает в Нью-Йорк из провинции, ведь она мечтает о роскошной жизни. Она мечтает удачно выйти замуж, а от тревог и депрессии спасается у витрин ювелирного магазина Tiffany & Co., поедая круассан.

"Завтрак у Тиффани": смотрите онлайн трейлер фильма

"Римские каникулы", 1953

Рейтинг IMDb: 8,0

Принцесса Анна приезжает в Рим с дипломатическим визитом. Устав от правил и этикета, девушка тайно сбегает из дворца. В городе она знакомится с американским журналистом Джо Брэдли, который решает сделать об этом событии эксклюзивный репортаж. Однако между новыми знакомыми возникают неожиданные чувства.

"Римские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя прекрасная леди", 1964

Рейтинг IMDb: 7,7

По сюжету, высокомерный профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари, что за несколько месяцев научит бедную уличную цветочницу Элизу Дулиттл безупречному произношению и манерам, после чего выдаст её за настоящую герцогиню. Девушка переезжает в дом профессора и проходит изнурительные тренировки по произношению и этикету.

"Моя прекрасная леди": смотрите онлайн трейлер фильма

Также стоит обратить внимание и на эти фильмы, где Одри сыграла одни из главных ролей:

"Забавное личико";

"Сабрина";

"Секретные люди";

"Шарада";

"Как украсть миллион".

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