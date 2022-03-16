Официально: Берлинале отказывается бойкотировать российские фильмы

Берлинале присоединился к Каннам и Венецианскому фестивалю и заявил, что не примет официальные российские делегации и не допустит присутствие кого-либо, связанного с российским правительством. Однако запрета на российские фильмы точно не будет.

Берлинале выступил против всеобщего бойкота российских фильмов

Представители "Берлинале" официально заявили, что отказываются исключать кинематографистов и деятелей культуры на фоне преступной российско-украинской войны. Они не могут это сделать только из-за их национальности.

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Даже во время агрессивной преступной войны России против Украины не можем исключить кинематографистов или деятелей культуры в Берлинале на основании их национальности или изолировать их,

– говорится в заявлении организаторов фестиваля.

По словам представителей, часто именно произведения российских кинематографистов содержат критику соответствующих режимов. "Поэтому Берлинале занимает четкую позицию против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавило бы много критических голосов. А мир нуждается в этих критических голосах", – продолжили они.

Однако российскую делегацию к фестивалю не допустят

Однако, как отмечалось выше, "официальные государственные учреждения и, в этом случае, российские учреждения или делегации, а также актеры, поддерживающие режим", будут не допущены к участию в фестивале.

Напомним, накануне организаторы киевского международного кинофестиваля "Молодость" обратились в мировое сообщество с призывом бойкотировать российский кинопродукт. Директор кинофестиваля Андрей Халпахчи рассказал, почему он считает необходимым бойкот не только российского кино.