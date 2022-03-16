Берлінале виступив проти загального бойкоту російських фільмів

Представники Берлінале офіційно заявили, що відмовляються виключати кінематографістів та діячів культури на тлі злочинної російсько-української війни. Вони не можуть це зробити лише на підставі їхньої національності.

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Навіть під час злочинної агресивної війни Росії проти України не можемо виключити кінематографістів або діячів культури в Берлінале на підставі їхньої національності або ізолювати їх,

– йдеться в заяві організаторів фестивалю.

За словами представників, часто саме твори російських кінематографістів містять критику відповідних режимів. "Тому Берлінале займає чітку позицію проти загального бойкоту культурних творів на підставі їхнього походження, оскільки це також придушило б багато критичних голосів. А світ потребує цих критичних голосів", – продовжили вони.

Однак, російську делегацію до фестивалю не допустить

Однак, як ми зазначали вище, "офіційні державні установи та, в цьому випадку, російські установи або делегації, а також актори, що підтримують режим", будуть не допущені до участі у фестивалі.

Нагадаємо, напередодні організатори київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" звернулися до світової спільноти із закликом бойкотувати російський кінопродукт. Директор кінофестивалю Андрій Халпахчі розповів, чому він вважає необхідним бойкот не лише російського кіно.