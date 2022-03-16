Своїми думками Іллєнко поділився у фейсбуці. Зазначимо, що актор та продюсер також, як і інші кінематографісти України, закликав бойкотувати російське кіно.

До теми Я повністю підтримую бойкот російського кіно, – директор Київського кінофестивалю "Молодість"

Пилип Іллєнко про російське кіно після виключення Росії з Ради Європи

Росію виключили з Ради Європи. Стосовно кіноіндустрії це означає наступне: виключення з фонду "Єврімаж" та втрату чинності для Росії Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво, оскільки їх учасниками можуть бути лише країни-члени Ради Європи,

– сказав продюсер.

За словами Іллєнка, у "Єврімажі", як виняток, є асоційований член – Канада. Однак, він сподівається, що Росії такого не запропонують. "Російське кіно стрімко доганяє російський воєнний корабель", – підсумував він.

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