Своими мыслями Ильенко поделился в фейсбуке. Отметим, что актер и продюсер, как и другие кинематографисты Украины, призвал бойкотировать российское кино.

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Филипп Ильенко о российском кино после исключения России из Совета Европы

Россию исключили из Совета Европы. Что касается киноиндустрии, это означает следующее: исключение из фонда "Евримаж" и утрату действия для России Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве, поскольку их участниками могут быть только страны-члены Совета Европы,

– сказал продюсер.

По словам Ильенко, в "Евримаже", как исключение, есть ассоциированный член – Канада. Однако он надеется, что России такого не предложат. " Русское кино стремительно догоняет российский военный корабль ", – подытожил он.