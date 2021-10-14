Вероятно, что премьера нового сезона "Мандалорца" пока запланирована на 2022 год, но точную дату Disney так и не назвал. Но в конце 2021 года студия успеет порадовать поклонников сериала и вселенной "Звездных войн" новым проектом.

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Что известно о третем сезоне сериала "Мандалорец"

1. Съемки третьего сезона начались в октябре 2021 года

Ходили слухи о том, что съемки сериала уже начались в июле 2021 года, тогда как обещали начать их позже - в сентябре. Теперь в твиттере портала Fandom появилась фотография с Педро Паскалем, который исполняет главную роль в сериале. Фото сопровождала надпись о том, что съемки продолжения сериала официально начались.



Педро Паскаль / Фото с твиттера портала Fandom

2. Студия Disney готовит спин-офф сериала

29 декабря 2021 года заявлена ​​премьера проекта спин-оффа сериала "Мандалорца" – "Книга Бобы Фетта". Сюжет нового сериала будет посвящен персонажу Бобы Фетта, который ранее появлялся рядом с Мандалорцем и Грогу. Подробнее о спин-оффе читайте в материале Кино 24.

3. Студия Disney закрывает сериал "Мандалорец"

В начале сентября главный редактор издания Cinelinx Джордж Мейсон в своем твиттере заявил, что концовка запланированного 3-го сезона перерастет в "новый" проект, который продолжит историю под другим названием.

4. В третьем сезоне сериала будет больше сцен без шлема

Для издания IndieWire Педро Паскаль в одном из интервью намекнул, что у его героя в новом сезоне будет больше сцен без шлема, но о деталях актер промолчал. Правда он отметил, что именно после прощания с Грогу его герой, Дин Джарин, изменится навсегда. Это также связано с потерей доверия к своему кодексу: "Хоть он и говорит, что "таков путь", это не значит, что есть только один единственный путь".

Интересно, что хотя подробности сюжета пока неизвестны, ранее в СМИ появлялась информация о том, что в третьем сезоне "Мандалорца" покажут жизнь расы вуки.