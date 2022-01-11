Австралийская актриса Кейт Бланшет, недавно сыгравшая в фильме Netflix "Не смотрите вверх", снимется в следующем фильме Педро Альмодовара. Лента станет первой англоязычной картиной режиссера.

Фильм будет называться "Руководство для домработниц" (A Manual for Cleaning Women) и будет экранизацией легендарной книги A Manual for Cleaning Women: Short Stories, которая состоит из 43 рассказов о женщинах разных профессий. Ее автором является американская писательница Лючия Берлин.

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Кейт Бланшетт сыграет главную героиню Ней. Режиссер планирует сделать проект, объединяющий все истории женщин, оказавшихся в разных ситуациях. Сегодня фильм находится на раннем этапе производства. О съемках и дате премьеры авторы не сообщают.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Напомним, в 2021 году Кейт сыграла в самом популярном фильме Netflix "Не смотрите вверх" и в американском психологическом триллере "Аллея ужаса". В этом году ее ожидает участие в таких фильмах: "Пиноккио" и "Бордерлендс".



Педро Альмодовара и Кейт Бланшетт / Фото из инстаграма звезды