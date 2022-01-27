Что известно о фильме "Мортал Комбат"
Фэнтезийный боевик "Мортал Комбат", премьера которого состоялась в прошлом году, основывается на всемирно известной одноименной видеоигре. Известно, что это не первая экранизация, в 1995 и 1997 годах появились первые фильмы на основе сюжетов 24-х версий игр.
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По сюжету, Коулу Янгу еще с детства не дает покоя странный знак на груди. Чтобы узнать что-то о нем, он отправляется к Рейдену – старшему Богу и защитнику Земного Царства. Однако, ему сообщают, что именно он с Джаксом, Соней, Лю Кангом, Кунг Лао и Кано должны стать на защиту Вселенной от Императора Внешнего Мира Шан Цзуна.
"Мортал Комбат" 2021: смотрите трейлер
Каким будет сюжет сиквела и когда ждать премьеру авторы нового проекта пока не сообщили. Вероятнее всего, нам покажут продолжение истории Коула Янгу, а к своим ролям вернутся Джо Таслим, Джессика МакНеми, Луди Линь, Льюис Тан.
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