Що відомо про фільм "Мортал Комбат"
Фентезійний бойовик "Мортал Комбат", прем’єра якого відбулася минулого року, ґрунтується на всесвітньовідомій однойменній відеогрі. Відомо, що це не перша екранізація, у 1995 та 1997 роках з'явились фільми на основі сюжетів 24-х версій ігор.
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За сюжетом, Коулу Янгу ще з дитинства не дає спокою дивний знак на грудях. Щоб дізнатися щось про нього, він вирушає до Рейдена – Старшого Бога та захисника Земного Царства. Однак, йому повідомляють, що саме він з Джаксом, Сонею, Лю Кангом, Кунг Лао та Кано мають стати на захист Всесвіту від Імператора Зовнішнього Світу Шан Цзуна.
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Яким буде сюжет сиквелу та коли чекати на прем’єру автори нового проєкту наразі не повідомили. Найімовірніше, нам покажуть продовження історії Коула Янгу, а до своїх ролей повернуться Джо Таслім, Джессіка МакНемі, Луді Лінь, Льюїс Тан.
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